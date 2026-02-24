Sur les lattes au petit jour

Une trentaine de personnes s’est motivée tôt ce mardi matin à chausser les lattes pour profiter ...
Sur les lattes au petit jour

Une trentaine de personnes s’est motivée tôt ce mardi matin à chausser les lattes pour profiter de la neige avant les chaleurs printanières de la semaine. De 6h à 8h30, le rendez-vous était donné au Crêt Meuron, pour le tout premier « Lève-toi et skie ».

Les pistes, les cafés et les croissants ont été soigneusement préparés pour accueillir les amateurs de ski de la région au Crêt-Meuron mardi matin. Les pistes, les cafés et les croissants ont été soigneusement préparés pour accueillir les amateurs de ski de la région au Crêt-Meuron mardi matin.

Il faisait encore nuit mardi matin, quand le téléski du Crêt-Meuron a commencé à tourner. A travers une fine couche de brouillard, les spots éclairent le domaine. Les pistes, les cafés et les croissants ont été soigneusement préparés pour accueillir les amateurs de ski de la région. Le tout premier « Lève-toi et skie » a eu lieu mardi matin au Crêt-Meuron. Cette initiative invite les skieurs courageux à venir descendre quelques pistes au petit matin avant d’entamer leur journée. Le rendez-vous était donné dès 6h. Sur le parking une dizaine de voitures sont déjà stationnées. Au total, une trentaine de personnes sont venues braver la fraicheur matinale pour profiter de la neige avant que les températures ne remontent pendant la journée. « C’est la meilleure neige qu’on aura cette semaine », confie l’homme qui tend les arbalètes. RTN était sur place de 6h à 8h30 pour tendre le micro aux participants.

Reportage au petit matin : 

Ecouter le son

Cette matinée spéciale a été organisée par l’Association du Téléski du Crêt-Meuron. Une première édition réussie, selon eux et qui sera peut-être reconduite l’année prochaine, si l’enneigement le permet. /crb


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Pénurie d’œufs : le regard des producteurs de la région

Pénurie d’œufs : le regard des producteurs de la région

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 15:00

Marie-France Oberbeck citoyenne d’honneur de Val-de-Travers

Marie-France Oberbeck citoyenne d’honneur de Val-de-Travers

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 10:45

L’histoire prussienne de Neuchâtel se dévoile petit à petit à Berlin

L’histoire prussienne de Neuchâtel se dévoile petit à petit à Berlin

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 10:33

Les vaches suisses ne peuvent plus brouter en France

Les vaches suisses ne peuvent plus brouter en France

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 18:48

Articles les plus lus