Sur les lattes au petit jour

Il faisait encore nuit mardi matin, quand le téléski du Crêt-Meuron a commencé à tourner. A travers une fine couche de brouillard, les spots éclairent le domaine. Les pistes, les cafés et les croissants ont été soigneusement préparés pour accueillir les amateurs de ski de la région. Le tout premier « Lève-toi et skie » a eu lieu mardi matin au Crêt-Meuron. Cette initiative invite les skieurs courageux à venir descendre quelques pistes au petit matin avant d’entamer leur journée. Le rendez-vous était donné dès 6h. Sur le parking une dizaine de voitures sont déjà stationnées. Au total, une trentaine de personnes sont venues braver la fraicheur matinale pour profiter de la neige avant que les températures ne remontent pendant la journée. « C’est la meilleure neige qu’on aura cette semaine », confie l’homme qui tend les arbalètes. RTN était sur place de 6h à 8h30 pour tendre le micro aux participants.