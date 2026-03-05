Du monde et du soleil pour la finale des storio nordiX games

La finale des storio nordiX games ont rythmé la journée mercredi à La Vue-des-Alpes. Mercredi, 72 enfants en âge de scolarité ont profité « d’excellentes conditions avec une neige de printemps et un soleil généreux sur les crêtes neuchâteloises ». Cinq ateliers techniques, dont une montée à ski de fond, ainsi qu’une épreuve chronométrée, le storio sprint, étaient proposés. « Tous les enfants ont eu l’occasion de progresser durant l'hiver jusqu’à cette finale, ce qui est l’essence même de cette manifestation qui fait la promotion du ski de fond auprès des jeunes dans l’Arc jurassien », se réjouit Christophe Pittier, chef nordique du Giron Jurassien et responsable de la manifestation.





Le top 3 du storio sprint 2026 par catégorie (3 manches, victoire 50 pts)





Filles U8 : 1. Augustine Heger 150 pts ; 2. Léa Jornod 90 pts ; 3. Julia Raschein 40 pts.

Filles U10 : 1. Cloé Ducommun 150 pts ; 2. Pauline Lachat 120 pts ; Norah Maire 90 pts.

Filles U12 : 1. Lou Cassi 150 pts ; 2. Naïa Schmid-Barraud 135 pts ; 3. Léonie Genet 112 pts.

Filles U14 : 1. Emilie Guyot 150 pts ; 2. Manon Vermot 135 pts ; 3. Anaïs Guyot 120 pts.

Filles U16 : 1. Milla Pittier 100 pts ; 2. Marilena Kern 90 pts.





Garçons U8 : 1. Tim Ducommun 140 pts ; 2. Quentin Truong 100 pts ; Maxime Lachat 76 pts.

Garçons U10 : 1. Colin Robert 145 pts ; 2. Nolan Vuillemez 140 pts ; 3. Jonah Schmid 120 pts.

Garçons U12 : 1. Jovian Robert 145 pts ; 2. Justin Hainard 140 pts ; 3. Gaston Heger 120 pts.

Garçons U14 : 1. Thibaud Bregnard 150 pts ; 2. Jules Cassi 135 pts ; 3. Achille Heger 116 pts.

Garçons U16 : 1. Yaël Frésard 150 pts ; 2. Mathéo Tschirren 130 pts ; 3. Johan Cattin 108 pts.