Marianne Fatton championne d'Europe

Après le titre olympique, le titre européen ! Marianne Fatton a cueilli de nouveaux lauriers mercredi matin à Shahdag en Azerbaïdjan, à l’occasion des championnats d’Europe de ski-alpinisme. L’athlète neuchâteloise a remporté l’épreuve du sprint. En finale, elle a devancé de respectivement une et 9 secondes l’Italienne Giulia Murada et l’Allemande Tatjana Paller. La Vaudoise Caroline Ulrich échoue au pied du podium. La délégation française a renoncé à faire le déplacement en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient.

Sacrée championne olympique de la discipline, il y a deux semaines, Marianne Fatton était déjà devenue championne d’Europe il y a deux ans à Flaine-Chamonix. /mne