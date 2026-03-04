Marianne Fatton championne d'Europe

Deux semaines après son titre olympique, la Neuchâteloise a décroché le titre européen du sprint ...
Marianne Fatton championne d'Europe

Deux semaines après son titre olympique, la Neuchâteloise a décroché le titre européen du sprint de ski-alpinisme mercredi en Azerbaïdjan.

Marianne Fatton accumule les lauriers. (Photo : KEYSTONE/Peter Klaunzer.) Marianne Fatton accumule les lauriers. (Photo : KEYSTONE/Peter Klaunzer.)

Après le titre olympique, le titre européen ! Marianne Fatton a cueilli de nouveaux lauriers mercredi matin à Shahdag en Azerbaïdjan, à l’occasion des championnats d’Europe de ski-alpinisme. L’athlète neuchâteloise a remporté l’épreuve du sprint. En finale, elle a devancé de respectivement une et 9 secondes l’Italienne Giulia Murada et l’Allemande Tatjana Paller. La Vaudoise Caroline Ulrich échoue au pied du podium. La délégation française a renoncé à faire le déplacement en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient.  

Sacrée championne olympique de la discipline, il y a deux semaines, Marianne Fatton était déjà devenue championne d’Europe il y a deux ans à Flaine-Chamonix. /mne


