Marianne Fatton à jamais la première

Historique ! Marianne Fatton s’impose au sprint aux JO de Bormio et devient la toute première championne olympique de la discipline, inscrite pour la première fois au programme.

La championne du monde en titre a fait la différence sur les transitions qu'elle avait beaucoup travaillées à l'entraînement. Ce sont deux passages clés, surtout au moment d'enlever les peaux, où elle a pu devancer la grande favorite Emily Harrop. La Française a dû se contenter de l'argent. Le bronze est allé à l'Espagnole Ana Alonso Rodriguez.

Marianne Fatton s'est imposée en 2'59''77, soit le meilleur temps de la journée.

La joie de la Gruérienne d'adoption faisait plaisir à voir lorsqu'elle a su qu'elle était officiellement la première championne olympique de l'histoire de son sport aux JO.

L'autre sprinteuse helvétique engagée, la Vaudoise de 23 ans Caroline Ulrich, n'a pas passé le cap des demi-finales.

Moins de chance côté suisse chez les messieurs. Arno Lietha a fini 4e et Jon Kistler 6e. La victoire est revenue à l'Espagnol Oriol Cardona Coll, devant le Russe Nikita Filippov et le Français Thibault Anselmet. Dommage pour les deux Alémaniques qui avaient enlevé chacun leur demi-finale, mais qui ont perdu trop de temps sur les transitions. /ATS