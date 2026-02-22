Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Nadja Kälin a cueilli une improbable médaille de bronze dimanche dans le 50 km en style classique. La fondeuse grisonne de 24 ans, qui offre à la délégation suisse son 22e podium dans ces JO 2026, a livré la course parfaite. L'or est revenu à la Suédoise Ebba Andersson, impériale.

L'exploit est autant inattendu qu'historique. Nadja Kälin est la première Suissesse à décrocher une médaille olympique en individuel en ski de fond. Avant elle, seuls Sepp Haas (bronze en 1968) et Andi Grünenfelder (bronze en 1988) étaient parvenus à s'offrir un podium aux JO sur la distance mythique. Pour rappel, le 50 km s'est toujours refusé au quadruple champion olympique Dario Cologna.

Auteure de Jeux déjà remarquables avec sa médaille d'argent en sprint par équipe (en compagnie de Nadine Fähndrich) et son 4e rang en ouverture dans le skiathlon, Nadja Kälin a démontré toute sa classe et toute son intelligence dimanche matin. Prudente en début de course, elle ne pointait ainsi qu'au 9e rang après 8,5 km, déjà loin du duo de tête Ebba Andersson/Heidi Weng.

La course parfaite

Septième à mi-course à moins de 20 secondes du top 3, la Grisonne a cependant très rapidement montré qu'il faudrait compter avec elle dans ce 50 km, une distance inédite aux JO et courue une seule fois aux Mondiaux (en 2025 à Trondheim). Elle est restée discrète au sein du groupe de quatre - puis de cinq - concurrentes qui a lutté pour la troisième marche du podium dans les 20 derniers km.

Et Nadja Kälin - qui s'était classée 8e sur 50 km lors des Mondiaux 2025 - a skié en patronne dans le final. Elle a tenté de lâcher ses adversaires en imposant son rythme dès l'entame des dernières bosses du parcours et a fait la différence en accélérant dans l'ultime montée, là même où Nadine Fähndrich avait placé son attaque décisive pour aller chercher l'argent du sprint par équipe.

La Grisonne n'a dès lors rien lâché, relançant parfaitement l'allure à l'heure d'entamer la descente vers le stade. Et elle a tout donné dans la dernière ligne droite pour conserver 2''4 d'avance sur la Norvégienne Kristin Fosnaes (4e) et 4''9 sur la future retraitée américaine Jessie Diggins (5e), signant ainsi l'ultime exploit suisse - et l'un des plus improbables - dans ces JO 2026.

Andersson au-dessus du lot

Loin devant, le titre est revenu à Ebba Andersson, qui avait dû se contenter de trois médailles d'argent jusqu'ici à Tesero et décroche son premier titre olympique. La Suédoise de 28 ans a triomphé avec une marge de 2'15''3 sur sa dauphine norvégienne Heidi Weng, qu'elle a lâchée quand elle a voulu après avoir fait cause commune. Nadja Kälin a terminé quant à elle à 6'41''5.