Médaille suisse en bob à quatre

La Suisse a poursuivi sa moisson de médailles jusqu'au dernier jour des Jeux olympiques. L'équipage de Michael Vogt a décroché le bronze en bob à quatre dimanche sur la piste de Cortina.

Quatrième samedi derrière un trio de bobs allemands après les deux premières manches, Michael Vogt et ses pousseurs Amadou Ndiaye, Andreas Haas et Mario Aeberhard sont allés chercher la troisième place au bout du suspense. Ils ont repris 13 centièmes au bob d'Adam Ammour lors de la 4e manche pour arracher le bronze.

Les Suisses ont toutefois dû attendre le passage de l'Allemand pour célébrer. "Ces minutes passées dans la zone des leaders ont été horribles", a avoué Andreas Haas au micro de la SRF. Son pilote a confirmé: "C'était presque insupportable. Jusqu'au dernier temps intermédiaire, nous ne savions pas si ça allait suffire."

Une première depuis 2014

Mais cela a suffi. Et à entendre les pousseurs, la médaille de bronze était presque acquise une fois les quatre compères installés dans leur engin. "Quand nous étions dans le bob, je savais que +Michi+ n'avait plus qu'à faire une descente correcte jusqu'en bas", a déclaré Andreas Haas. "D'une certaine manière, je le sentais. J'étais déjà super heureux dans le bob, la descente était tout simplement parfaite", a confirmé Amadou Ndiaye.

Avec cette médaille, le quatuor a mis fin à douze ans de disette en apportant à la Suisse une première médaille olympique en bob depuis celle en or de Beat Hefti et Alex Baumann à Sotchi 2014. La dernière breloque olympique de la Suisse en bob à quatre avait aussi été décrochée en Italie, en 2006 à Turin (Martin Annen).

S'immiscer parmi les Allemands

Ce bronze olympique n'avait pourtant rien d'une évidence avant l'épreuve. Cette saison, 18 des 21 places possibles sur le podium en bob à quatre sont revenues à l'Allemagne, dont les équipages disposent d'un meilleur matériel. Mais Michael Vogt, qui avait pris la 11e place il y a quatre ans à Pékin avec trois autres pousseurs, a cru en sa bonne étoile.

Intouchables, les équipages de Johannes Lochner et Francesco Friedrich (2e à 0''57) se sont emparés de l'or et de l'argent. Vogt et Cie ont terminé à 1''07 de la tête, avec quatre petits centièmes d'avance sur Ammour. Le bob du Grison Cédric Follador a pris une bonne 6e place (à 1''46), tandis que Timo Rohner et ses pousseurs ont terminé 15e (à 2''76). /ats