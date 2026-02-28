Young Sprinters se prend une claque d'entrée

L’équipe neuchâteloise de 2e ligue de hockey sur glace a été balayée 9-1 dans la patinoire ...
Young Sprinters se prend une claque d'entrée

L’équipe neuchâteloise de 2e ligue de hockey sur glace a été balayée 9-1 dans la patinoire du HC Vallée de Joux vendredi soir lors de l’acte I des play-out.

Les joueurs du HC Neuchâtel Young Sprinters ont passé une sale soirée dans la patinoire du centre sportif de la Vallée de Joux. (photo archives : Bertrand Pfaff) Les joueurs du HC Neuchâtel Young Sprinters ont passé une sale soirée dans la patinoire du centre sportif de la Vallée de Joux. (photo archives : Bertrand Pfaff)

Entame de série cauchemardesque pour Neuchâtel Young Sprinters. En déplacement, la formation du Littoral a été écrasée 9-1 par le HC Vallée de Joux vendredi soir dans l’acte I des play-out de 2e ligue de hockey sur glace. Un duel qui se joue au meilleur des cinq matches et dont le perdant sera condamné à la descente en 3e ligue. L’unique réussite neuchâteloise a été marquée par Nathan Mieville alors que le score était déjà de 8-0.

Young Sprinters devra absolument réagir et relever la tête mercredi à domicile lors de l’acte II. Coup d’envoi à 20h15. /jpp 


