Play-out de la peur pour Neuchâtel Young Sprinters

Mission maintien pour Neuchâtel Young Sprinters. Le club de 2ème ligue de hockey sur glace dispute une série décisive dès ce vendredi soir face au HC Vallée de Joux en finale des play-out. Les « orange et noir » devront obligatoirement s’imposer dans cette série au meilleur des cinq matches pour éviter la relégation.

Désormais dos au mur, le club paie cher une saison très compliquée pendant laquelle plusieurs facteurs ont joué un rôle. « Le premier, c’est que nous avons eu de nombreux blessés pendant la saison. Et nous ne sommes pas aidés par les infrastructures du bas du canton de Neuchâtel », avance le président du HC Neuchâtel Young Sprinters, Ismaël Gensollen.