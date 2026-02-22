Destins opposés pour Star Chaux-de-Fonds et Young Sprinters

C’est bien parti pour le HC Star Chaux-de-Fonds en final des play-off du groupe 5 de 2e ligue. Dans le Jura samedi, les Stelliens ont enlevé l’acte I de leur série, contre le HC Moutier, 3-2 après prolongation. Noah Frésard (12e), Robin Fuchs (14e) ainsi que Dylan Pécaut (73e) ont scoré pour le club chaux-de-fonnier. L’acte II se tient lundi 23 février à 21 heures, à la patinoire des Mélèzes.

Le destin du HC Neuchâtel Young Sprinters est, lui, moins enviable. Le club du Littoral devra continuer à batailler pour assurer sa place en 2e ligue régionale. Il a échoué face au HC Vendlincourt en demi-finale des play-out, perdant sa série 3-2. Lors de l’acte décisif, samedi, Young Sprinters a été sévèrement battu sur sol jurassien, 7-1.

Il jouera sa place en 2e ligue au cours d’une série de tous les dangers face au HC Vallée-de-Joux. /mne