Young Sprinters se trouve à un match du gouffre

Décidemment, les play-out de 2e ligue de hockey sur glace se passent mal pour Neuchâtel Young Sprinters. Après la gifle 9-1 subie vendredi lors du premier match contre le HC Vallée de Joux, les joueurs de Pascal Albisetti ont également perdu la deuxième rencontre de la série, cette fois-ci à domicile. Mercredi soir aux Patinoires du Littoral, devant 53 spectateurs, ils se sont inclinés 6-3 contre les Vaudois. Ils n’ont jamais mené au score. Les réussites neuchâteloises ont été signées James Gremaud, Nolan Perrenoud et Kenny Vuilleumier. La prochaine rencontre, vendredi dès 20h30 à la Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, pourrait être décisive. La série se joue au meilleur des cinq rencontres et Young Sprinters risque la culbute en 3e ligue. /jhi