Première défaite en finale pour le HC Star Chaux-de-Fonds

Le club de 2e ligue a perdu l’acte I de la finale romande des play-off vendredi soir. Star Chaux-de-Fonds s’est incliné en déplacement 5-4 contre Bulle-La Gruyère au terme des tirs au but.

Une défaite aux tirs au but pour le HC Star Chaux-de-Fonds vendredi soir. (Photo : Bertrand Pfaff) Une défaite aux tirs au but pour le HC Star Chaux-de-Fonds vendredi soir. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC Star Chaux-de-Fonds déjà dos au mur. Les Stelliens se sont inclinés aux tirs au but vendredi soir lors de l’acte I de la finale romande des play-off de 2e ligue contre le HC Bulle-La Gruyère sur le score de 5 à 4. La série se tient au meilleur des trois matches.

La partie a été serrée dès le premier tiers, se sont pourtant les Chaux-de-Fonniers qui ont ouvert le score à la 3e minute. Il y avait déjà deux partout avant la première pause. Menés 4-3 en fin de deuxième tiers, les Stelliens ont pu rattraper leur adversaire du soir à la 59e minute lors de la sortie de leur gardien.

C’est finalement aux tirs au but que la décision est tombée : Star Chaux-de-Fonds n’a pas réussi à mettre de puck au fond des filets contrairement à Bulle-La Gruyère.

L’acte II de cette série de finale romande se tient dimanche 8 mars à 15h30 à la patinoire des Mélèzes. Il est déjà décisif. /swe


Actualisé le

 

