Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Le HC Neuchâtel Young Sprinters a été dominé 7-2 par le HC Vallée de Joux, vendredi soir. Cette défaite, lors du 3e acte des play-out de 2e ligue de hockey sur glace, est synonyme de relégation en 3e ligue pour le club neuchâtelois.
C’était la dernière chance pour le HC Neuchâtel Young Sprinters d’éviter la relégation. Malheureusement, il n’y a pas eu de miracle. Vendredi soir, Neuchâtel Young Sprinters n’a rien pu faire contre le HC Vallée de Joux, lors du 3e acte des play-out de 2e ligue de hockey sur glace. Les Neuchâtelois se sont inclinés 7-2 en déplacement.
Les hommes de Pascal Albisetti n’ont eu aucune chance du début à la fin de la rencontre. Menés jusqu’à la 51e minute sur le score sans appel de 7-0, Neuchâtel Young Sprinters a sauvé son honneur en marquant deux buts lors du troisième tiers temps. Le Neuchâtelois Randy Schmid a inscrit le premier à la 52e minute. Emil Koskinen a suivi l’exemple à la 57e. Cette petite remontée n’a pas suffi pour que Young Sprinters évite la relégation.
Par conséquent, les Neuchâtelois se retrouveront en 3e ligue la saison prochaine./lmo