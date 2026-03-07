Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Neuchâtel Young Sprinters relégué en 3e ligue

Le HC Neuchâtel Young Sprinters a été dominé 7-2 par le HC Vallée de Joux, vendredi soir. Cette défaite, lors du 3e acte des play-out de 2e ligue de hockey sur glace, est synonyme de relégation en 3e ligue pour le club neuchâtelois.

Le HC Neuchâtel Young Sprinters a subi trois défaites consécutives en play-out. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le HC Neuchâtel Young Sprinters a subi trois défaites consécutives en play-out. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

C’était la dernière chance pour le HC Neuchâtel Young Sprinters d’éviter la relégation. Malheureusement, il n’y a pas eu de miracle. Vendredi soir, Neuchâtel Young Sprinters n’a rien pu faire contre le HC Vallée de Joux, lors du 3e acte des play-out de 2e ligue de hockey sur glace. Les Neuchâtelois se sont inclinés 7-2 en déplacement.

Les hommes de Pascal Albisetti n’ont eu aucune chance du début à la fin de la rencontre. Menés jusqu’à la 51e minute sur le score sans appel de 7-0, Neuchâtel Young Sprinters a sauvé son honneur en marquant deux buts lors du troisième tiers temps. Le Neuchâtelois Randy Schmid a inscrit le premier à la 52e minute. Emil Koskinen a suivi l’exemple à la 57e. Cette petite remontée n’a pas suffi pour que Young Sprinters évite la relégation.

Par conséquent, les Neuchâtelois se retrouveront en 3e ligue la saison prochaine./lmo


