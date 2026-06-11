« En boîte » : La Belle Feuille

Ouvert en 2022 à Bienne, La Belle Feuille s’est spécialisé dans un segment encore peu connu du grand public : les plantes rares. « Des variétés qu’on voit peu, produites en plus petite quantité », résume Bastien Cristoni, le fondateur et propriétaire de la boutique. Derrière cette définition, tout un univers s’est développé, porté par une communauté de collectionneurs à la recherche de spécimens uniques.

Dans les étagères du magasin, on peut admirer quelques plantes tropicales très prisées comme une spectaculaire Monstera panachée ou encore certaines variétés énigmatiques d’Anthuriums aux feuilles presque noires. Si certaines pièces atteignent plusieurs centaines de francs, ce marché de niche reste accessible assure le maître des lieux : « Autour de 50 francs, on peut déjà avoir de très belles choses », précise-t-il.

Si ces plantes fascinent, elles ne sont pas forcément plus difficiles à entretenir. Pour Bastien Cristoni, la fameuse légende de la « main verte » relève avant tout de la connaissance et de l’attention. Un intérêt pour les plantes rares qui s’est largement amplifié depuis la pandémie, notamment grâce aux réseaux sociaux. Résultat : une clientèle plus pointue, mais aussi de plus en plus large, qui transforme peu à peu une passion de niche en véritable tendance. /rme