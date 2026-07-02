« En boîte » : Bucher + Walt, une histoire de famille

Avant que notre rubrique économique prenne des vacances, il est temps de hisser les voiles et de partir goûter le vent du large…

Bucher + Walt est un distributeur actif en Suisse et au-delà, qui a en stock tout ce qu’il faut pour la pratique de la voile et du nautisme. L’entreprise a élargi son offre pour proposer des services sur mesure, des articles dans le domaine des sports de glisse et des sports extrêmes, mais aussi des dispositifs électroniques pour sportifs. Son magasin est à St-Blaise, niché dans son vaste entrepôt qui renferme plus de 25'000 articles.

Aujourd’hui, Bucher + Walt, c’est une référence : une cinquantaine d’employés, de nombreux clients particuliers et des centaines de clients revendeurs. Mais c’est aussi une entreprise familiale. Fondée en 1966 dans leur garage par Manfred Bucher et Pierre Walt, elle fête son soixantième anniversaire cette année.





Une histoire qui commence… dans un garage

« Ils étaient les deux navigateurs et ils allaient faire des régates à l’étranger et ils ont trouvé principalement en Angleterre des produits pour bateaux, qu’ils ont pris pour eux et pour leurs amis, explique Romain Walt, un des deux directeurs actuels, en décrivant l’origine de l’entreprise. « Depuis tout petits, on a toujours travaillé dans l’entreprise pendant les vacances » relève Julien Bucher. Après d’autres expériences professionnelles, la deuxième génération qu’ils représentent a intégré l’entreprise il y a une vingtaine d’années et repris la barre il y a environ dix ans.