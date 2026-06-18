« En boîte » : Smilestillstudio, le studio sans photographe

Adèle Rochefort a créé Smilestillstudio à un moment charnière de sa vie : « Je suis passionnée de photographie depuis des années et à la suite de ma grossesse, je me suis fait licencier et il fallait trouver une solution ». Elle a testé le principe à l’étranger avant de se lancer à Neuchâtel et elle avoue : « Je suis tombée amoureuse du concept ».

Smilestillstudio n’est pas une aventure isolée. Adèle Rochefort promène également son Smilebooth dans différents festivals et autres événements : une boîte qui permet à chacun de se prendre en photo et de repartir avec le cliché.

Adèle Rochefort ne se concentre pas que sur sa propre affaire. Elle se préoccupe du succès de la rue des Chavannes et de la zone piétonne Neuchâtel en général. Sa philosophie, c’est que pour qu’un commerce fleurisse dans le centre-ville, il faut que le centre-ville lui-même se porte bien.



