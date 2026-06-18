« En boîte » : Smilestillstudio, le studio sans photographe

En ville de Neuchâtel, on peut se faire tirer le portrait dans un environnement professionnel ...
« En boîte » : Smilestillstudio, le studio sans photographe

En ville de Neuchâtel, on peut se faire tirer le portrait dans un environnement professionnel, sans avoir recours aux services d’un photographe.

Un studio photo, mais sans photographe. Voilà le concept proposé par Adèle Rochefort avec Smilestillstudio à Neuchâtel. Un studio photo, mais sans photographe. Voilà le concept proposé par Adèle Rochefort avec Smilestillstudio à Neuchâtel.

Un studio photo, mais sans photographe. Voilà le concept de Smilestillstudio à Neuchâtel. Logé à la rue des Chavannes, ce lieu pas comme les autres permet à chacun de se prendre le portrait dans un environnement professionnel, mais sans personne derrière l’appareil pour déclencher la prise de vue. « C’est un studio totalement professionnel, c’est comme si vous aviez le photographe devant vous, sauf que l’appareil est dissimulé derrière le miroir » explique Adèle Rochefort, fondatrice de l’entreprise. Chacun peut déclencher la prise de vue à l’aide d’une petite télécommande. Ensuite, chaque photo est retouchée, tout en gardant un rendu naturel.

Adèle Rochefort : « Vous faites votre séance photo comme vous le sentez. »

Ecouter le son

Adèle Rochefort a créé Smilestillstudio à un moment charnière de sa vie : « Je suis passionnée de photographie depuis des années et à la suite de ma grossesse, je me suis fait licencier et il fallait trouver une solution ». Elle a testé le principe à l’étranger avant de se lancer à Neuchâtel et elle avoue : « Je suis tombée amoureuse du concept ».

Smilestillstudio n’est pas une aventure isolée. Adèle Rochefort promène également son Smilebooth dans différents festivals et autres événements : une boîte qui permet à chacun de se prendre en photo et de repartir avec le cliché.

Adèle Rochefort ne se concentre pas que sur sa propre affaire. Elle se préoccupe du succès de la rue des Chavannes et de la zone piétonne Neuchâtel en général. Sa philosophie, c’est que pour qu’un commerce fleurisse dans le centre-ville, il faut que le centre-ville lui-même se porte bien. 


Adèle Rochefort : « Mon but c’est de faire redévelopper le commerce dans le quartier. »

Ecouter le son

/jhi


 

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