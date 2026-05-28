Les nouvelles armoiries bientôt dans la salle du Conseil général du Locle

Un pas supplémentaire vers l’unité entre Le Locle et Les Brenets. Le Conseil général loclois a accepté jeudi soir l’installation prochaine des armoiries de la commune fusionnée dans la salle du législatif de la Mère Commune. La proposition n’a rencontré aucune opposition. Cette décision arrive six ans après la fusion des deux communes.
La motion demandait initialement une intégration plus large des nouvelles armoiries sur différents supports officiels de la commune. Cette partie n’a toutefois pas été retenue dans le texte proposé ce jeudi. Il a aussi été suggéré d’exposer les armoiries historiques des deux anciennes communes dans la salle du Conseil général, une idée soutenue par l’exécutif loclois. Une réflexion est également menée afin d’arborer progressivement les armoiries de la commune fusionnée sur l’ensemble des supports communaux. Michel Jequier, Brenassier d’origine, s’est réjoui de l’acceptation du texte : « Nous l’avions déjà demandé il y a quatre ans, mais rien ne s’était fait. Cette fois, ça bouge, et cela nous fait plaisir d’être davantage intégrés au Locle. »
Michel Jequier : « C’était important de marquer le lien. »
Lors de cette même séance, le législatif a également validé à l’unanimité deux crédits d’un montant total de 300'000 francs. Ils serviront à financer le renouvellement de collecteurs d’eau ainsi qu’une analyse liée au plan général d’évacuation des eaux, avant sa révision complète.
Le règlement vestimentaire de la piscine du Locle doit-il être adapté ?
La question a été soulevée jeudi soir par le groupe PLR–Vert’libéraux du Conseil général à travers une interpellation. Les élus ont notamment demandé à l’exécutif s’il fallait limiter les tenues autorisées dans les bassins aux seuls maillots de bain une ou deux pièces, comme cela a récemment été décidé à Genève. Une piste écartée par le Conseil communal loclois. Son président, Michaël Berly, estime qu’une modification du règlement ne se justifie pas pour le moment. « Cela exclurait beaucoup de personnes de l’accès à cette piscine. [...] Cette thématique devrait être abordée, mais dans un autre cadre, en prenant le temps, et non à travers une simple modification du règlement de la piscine. »
Michaël Berly : « On a très peu de problèmes à la piscine du Locle. »
Le groupe PLR–Vert’libéraux s’est déclaré satisfait de la réponse de l’exécutif. Il souhaite néanmoins une modernisation du règlement de la piscine, inchangé depuis neuf ans. /yca