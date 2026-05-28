Les nouvelles armoiries bientôt dans la salle du Conseil général du Locle

Un pas supplémentaire vers l’unité entre Le Locle et Les Brenets. Le Conseil général loclois a accepté jeudi soir l’installation prochaine des armoiries de la commune fusionnée dans la salle du législatif de la Mère Commune. La proposition n’a rencontré aucune opposition. Cette décision arrive six ans après la fusion des deux communes.

La motion demandait initialement une intégration plus large des nouvelles armoiries sur différents supports officiels de la commune. Cette partie n’a toutefois pas été retenue dans le texte proposé ce jeudi. Il a aussi été suggéré d’exposer les armoiries historiques des deux anciennes communes dans la salle du Conseil général, une idée soutenue par l’exécutif loclois. Une réflexion est également menée afin d’arborer progressivement les armoiries de la commune fusionnée sur l’ensemble des supports communaux. Michel Jequier, Brenassier d’origine, s’est réjoui de l’acceptation du texte : « Nous l’avions déjà demandé il y a quatre ans, mais rien ne s’était fait. Cette fois, ça bouge, et cela nous fait plaisir d’être davantage intégrés au Locle. »