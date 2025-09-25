Le Locle soutient Gaza et s’inquiète pour son hôtellerie

Au final, la demande a été adoptée par 23 oui, 6 non et 11 abstentions.

Dans le même esprit, des pavés de la mémoire pourraient prochainement être installés au Locle. Ces Stolpersteine, incrustés dans le sol, commémorent les victimes du nazisme. En Suisse, une quarantaine ont déjà été posés depuis 2013. Le groupe PS–Les Verts de la Mère Commune a proposé que le Conseil communal prenne contact avec l’association porteuse du projet, afin que les autorités locales puissent éventuellement s’y associer et contribuer à la mémoire collective, alors que l’humanité traverse une crise importante.