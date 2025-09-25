Le Locle soutient Gaza et s’inquiète pour son hôtellerie

Le Conseil général de la Mère Commune a accepté de rejoindre une déclaration appelant le Conseil fédéral à prendre position face à la situation au Proche-Orient. La question de l’hôtellerie a également été abordée lors de la séance du législatif communal de mercredi.
Le Locle affirme sa solidarité avec Gaza. Le groupe PS–Les Verts et POP demandait au Conseil communal de s’associer à une déclaration lancée par Genève et Lausanne le 21 mai dernier concernant la situation à Gaza. Ce texte dénonce l’ampleur des destructions et des souffrances infligées à la population palestinienne : plus de 50'000 morts, 100'000 blessés, 90 % de déplacés et la majorité des infrastructures détruites, dont des hôpitaux et des écoles. La déclaration appelle le Conseil fédéral à prendre position avec une voix forte et claire, fidèle à la tradition humanitaire de la Suisse, et à œuvrer activement pour la paix ainsi que pour le respect des conventions de Genève. 87 communes ont déjà adhéré à cette déclaration en Suisse. Au Locle, l’ensemble de la gauche a suivi le mouvement et voté en faveur de cette résolution. Pour Hans-Peter Renk, conseiller général suppléant pour le POP, il était essentiel de rejoindre cette déclaration afin de « pousser le Conseil fédéral à sortir de sa létargie ». Selon lui, les Communes ont raison de se mobiliser, « il faut qu'on s'ingère dans notre propre politique », a-t-il ajouté.
Hans-Peter Renk : « Il faut pousser le Conseil fédéral à sortir de sa létargie. »
La droite, en revanche, s’est montrée plus réservée : « Nous ne sommes pas à l’aise à traiter de politique internationale », ont-ils expliqué. C’est pourquoi les élus de droite ont refusé la résolution ou se sont abstenus. Pour le Chef du groupe PLR Verts Libéraux du Conseil général du Locle, Gaëtan Dubois, il s'agissait avant tout de ne pas « hiérarchiser les souffrances du monde ».
Gaëtan Dubois : « On ne souhaitait pas mettre l'accent sur une cause plutôt qu'une autre. »
Au final, la demande a été adoptée par 23 oui, 6 non et 11 abstentions.
Dans le même esprit, des pavés de la mémoire pourraient prochainement être installés au Locle. Ces Stolpersteine, incrustés dans le sol, commémorent les victimes du nazisme. En Suisse, une quarantaine ont déjà été posés depuis 2013. Le groupe PS–Les Verts de la Mère Commune a proposé que le Conseil communal prenne contact avec l’association porteuse du projet, afin que les autorités locales puissent éventuellement s’y associer et contribuer à la mémoire collective, alors que l’humanité traverse une crise importante.
Une offre hôtelière sous tension
La fermeture récente de l’Hôtel de la Fleur de Lis souligne la fragilité de l’hôtellerie locale. La commission du Tourisme tire la sonnette d’alarme : d’autres établissements ferment ou risquent de fermer, comme Une nuit ailleurs (août), Le Chouett’nid (octobre) et la Guesthouse qui ne trouve pas repreneur.
Le Conseil communal a exprimé son inquiétude et annoncé que des démarches seraient entreprises pour renforcer l’offre hôtelière et répondre à la demande croissante, notamment dans le cadre d’événements à venir.
Gaëtan Dubois : « C'est une inquiétude qui est partagée au sein de tout le Conseil général. »
Deux nouvelles voies nommées
Une nouvelle chaussée relie la rue de France à l’avenue du Technicum. Pour la nommer, la commission avait initialement proposé le nom « Radiumineuses » pour honorer les métiers féminins de l’horlogerie, mais a finalement opté pour un nom plus général afin d’éviter toute association problématique avec des entreprises locales. Le choix retenu, « Voie des horlogères », reste dans l’esprit de la proposition initiale et rend hommage à l’implication des femmes dans l’industrie des montres.
Pour le second, le chemin de mobilité douce qui longe le Bied et relie la Voie des horlogères à la route du Col-des-Roches, accueillant piétons et cyclistes, le nom « Voie verte des Moulins » a été retenu. Il fait référence au patrimoine hydraulique historique du Locle, notamment aux moulins souterrains du Col-des-Roches, construits entre le XVIIᵉ et XIXᵉ siècle et aujourd’hui réhabilités en musée.
Deux crédits supplémentaires votés
Le Conseil général a approuvé à l’unanimité deux crédits complémentaires :
- 136’000 francs pour l’assainissement du mur de soutènement et de la barrière séparant la voie CFF du Chemin des Eroges.
- 193’800 francs pour poursuivre l’élaboration du plan d’aménagement local, afin de répondre aux exigences cantonales.
