Un budget qui divise au Locle

C’est un budget 2026 clivant qui a été accepté de justesse par le Conseil général du Locle, jeudi soir. Avec son déficit de 1,3 million de francs, il n’était pas acceptable pour la droite, qui dénonce l’immobilisme des autorités. Au contraire, la gauche qui estime que les budgets sont souvent pessimistes a jugé que celui prévu pour 2026 était raisonnable. Il a finalement été approuvé par 22 voix pour 17 contre une abstention.
Le groupe PLR-VL a donné le ton dès le premier tour de parole : un refus, si son amendement n’était pas accepté. La modification prévoyait de biffer les allocations complémentaires communales AVS et de Noël. Une économie d’un peu plus de 600'000 francs, de quoi réduire le déficit structurel de la commune de moitié a expliqué le chef du groupe de droite, Gaëtan Dubois.
Gaëtan Dubois : « Pour nous, c’était l’économie la plus acceptable entre guillemets. »
Une telle proposition, face à une gauche à peine majoritaire, avait peu de chance de passer. Elle a été rejetée par 21 voix contre 19.
Un suffrage a fait la différence. Voilà qui illustre bien la situation dans laquelle se trouve le POP, le PS et les Verts dans la Mère commune. Un seul membre manque à l’appel et le résultat peut être complètement différent. « On resserre les rangs, on calcule. C’est un mot d’ordre au sein de la gauche », explique Vivian Bologna, le chef du groupe POP. Et la consigne est appliquée à la lettre. Une élue, sans solution de garde jeudi soir, a siégé accompagnée de son enfant en bas âge. Une petite fille qui a brillé par sa discrétion.
Cet avantage d’une voix a bénéficié également à un amendement du POP. Le Conseil communal avait décidé de supprimer un poste d’assistant socioéducatif pour les cycles 1 et 2 de l’école obligatoire et de le remplacer par des civilistes. Pas question pour la gauche d’accepter ça. Elle s’en était d’ailleurs déjà inquiétée en commission financière. La majorité du législatif a eu le dernier mot. Elle a accepté la proposition du parti ouvrier et populaire par 22 voix pour, 16 contre et 2 abstentions. Le déficit budgétaire s’est trouvé au passage alourdi de 74'000 francs.
Vivian Bologna : « On sait qu’il y a de la souffrance à l’école. »
Durant la soirée, le groupe PLR-VL a tout de même réussi à faire passer un postulat. Il demande au Conseil communal d’étudier la possibilité de moderniser son administration grâce à l’intelligence artificielle tout en gardant le contrôle des données. La proposition a été acceptée à l’unanimité, tout comme l’enveloppe de 12 millions de francs pour les investissements 2026. /cwi