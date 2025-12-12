Un budget qui divise au Locle

Une telle proposition, face à une gauche à peine majoritaire, avait peu de chance de passer. Elle a été rejetée par 21 voix contre 19.

Un suffrage a fait la différence. Voilà qui illustre bien la situation dans laquelle se trouve le POP, le PS et les Verts dans la Mère commune. Un seul membre manque à l’appel et le résultat peut être complètement différent. « On resserre les rangs, on calcule. C’est un mot d’ordre au sein de la gauche », explique Vivian Bologna, le chef du groupe POP. Et la consigne est appliquée à la lettre. Une élue, sans solution de garde jeudi soir, a siégé accompagnée de son enfant en bas âge. Une petite fille qui a brillé par sa discrétion.

Cet avantage d’une voix a bénéficié également à un amendement du POP. Le Conseil communal avait décidé de supprimer un poste d’assistant socioéducatif pour les cycles 1 et 2 de l’école obligatoire et de le remplacer par des civilistes. Pas question pour la gauche d’accepter ça. Elle s’en était d’ailleurs déjà inquiétée en commission financière. La majorité du législatif a eu le dernier mot. Elle a accepté la proposition du parti ouvrier et populaire par 22 voix pour, 16 contre et 2 abstentions. Le déficit budgétaire s’est trouvé au passage alourdi de 74'000 francs.