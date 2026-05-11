La gare du Locle sera bien modernisée

Le chantier était attendu depuis des années. Il y a deux ans, l’Association suisse de défense et de détente des retraités (Avivo) manifestait sur le quai 1 de la gare du Locle, appelant à une mise en conformité par rapport à la loi pour les personnes à mobilité réduite (LHand). Ce sera bientôt chose faite. Les CFF annoncent ce lundi des travaux de modernisation dès juin 2026.

Le quai 1 sera rehaussé à la hauteur standard de 55 centimètres afin de permettre un meilleur accès aux trains, indiquent les CFF dans leur communiqué. Deux rampes d’accès et un nouvel escalier sont également prévus, de même qu’un nouvel abri voyageurs. La plupart des trains étant accueillis sur ce quai, la compagnie assure que les trains du trafic national seront tous accessibles de plain-pied.





Dès le 1er juin

Les travaux commenceront au mois de juin et dureront jusqu’à fin 2026, avec des travaux de finition jusqu’au printemps 2027. Le coût de ces adaptations avoisine les 8 millions de francs. Pendant la durée du chantier, les trains CFF seront dévoyés sur l’extension provisoire du quai 2, tandis que la ligne transN des Brenets reste inchangée sur l’autre partie du quai.

L’offre sera toutefois modifiée pour la réalisation des travaux. Certains TER seront supprimés entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds pour une durée d’un mois, à partir du 17 juillet. D’autres horaires seront également revus. La mise en conformité du deuxième quai, qui accueille les trains pour les Brenets et les TER dans le sens France-Suisse, est en cours d’étude préliminaire. Une mise à l’enquête est prévue ultérieurement. \comm-bla