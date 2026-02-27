Neuchâtel au pied des Alpes grâce au train

Un train spécial pour emmener les Neuchâtelois au ski. C’est ce que proposent les CFF le 1er ...
Neuchâtel au pied des Alpes grâce au train

Un train spécial pour emmener les Neuchâtelois au ski. C’est ce que proposent les CFF le 1er mars. Un ballon d’essai pour tester si ce type d’offre peut séduire.

Au bout des voies, les pistes de ski. (Photo : CFF). Au bout des voies, les pistes de ski. (Photo : CFF).

Grimper dans un train pour aller skier le 1er mars, voilà ce que les CFF proposent aux Neuchâtelois. En partenariat avec Téléverbier, la compagnie de transports met sur pied un train spécial aller-retour entre Neuchâtel et Le Châble, en Valais, pour permettre aux amateurs de ski de rejoindre les pistes à Verbier.

L’opération n’a lieu que le 1er mars. Le train s’arrête également à Auvernier, Boudry, Gorgier-St-Aubin et Yverdon-les-Bains, puis à Martigny et Sembrancher. Il est encore possible de réserver. Les billets sont dégriffés avec des rabais (jusqu’à 70%) sur le prix du trajet et aussi sur le forfait de ski journalier (à hauteur de 30%).

Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, rappelle que l’entreprise a déjà proposé avec un certain succès des offres de ce genre au départ de Genève et de Fribourg. « C’est un essai qu’on lance », explique-t-il, pour tester s’il existe un intérêt dans le canton pour ce genre d’offre.

Jean-Philippe Schmidt : « On se rend compte que de plus en plus on a une demande pour ce qui est du trafic de loisirs. »

Ecouter le son

Un essai qui pourrait donc être transformé et une offre proposée à nouveau, en fonction du succès de cette opération, même si les CFF ne se sont pas fixés de critères précis sur ce qui serait considéré comme un essai concluant. « On lance cette offre et puis maintenant aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois de l’utiliser et puis ça nous permettra après de voir dans quelle mesure on peut la développer à cet endroit-là ou pas », synthétise Jean-Philippe Schmidt. Quoi qu’il en soit, une éventuelle nouvelle édition ne sera pas menée au cours de cette saison de sports d’hiver, qui touche à sa fin.

Jean-Philippe Schmidt : « L’offre ferroviaire est habituellement assez rigide. »

Ecouter le son

/jhi


 

