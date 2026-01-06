Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Les voyageurs sur la ligne Bienne–Tüscherz–Twann doivent prévoir des perturbations les weekends, à partir du 10 janvier et jusqu’au 21 juin. Dans un communiqué publié mardi, les CFF indiquent que l’Office fédéral des routes (OFROU) effectuera des travaux de renforcement d’un mur près des voies entre Alfermée et Tüscherz qui affecteront dix weekends. Les perturbations concernent les samedis de 7h à 19h40 et les dimanches de 7h30 à 20h30, aux dates suivantes :

Les 10 et 11 janvier

Les 17 et 18 janvier

Les 24 et 25 janvier

Les 31 janvier et 1er février

Les 11 et 12 avril

Les 25 et 26 avril

Les 2 et 3 mai

Les 9 et 10 mai

Les 6 et 7 juin

Les 20 et 21 juin

Ces travaux affectent les trains régionaux R13 (Yverdon-les-Bains–Bienne) et R16 (Neuchâtel–Bienne). Les trains ne marqueront pas l’arrêt à Tüscherz, remplacé par des bus circulants entre Tüscherz et Bienne.

Les dimanches, un train R16 entre Le Landeron et Bienne sera remplacé par un bus avec arrêts à La Neuveville, Gléresse, Douanne et Tüscherz. Pendant la dégustation de la saucisse au marc, des bus plus grands seront mis en place pour ces correspondances.

Les voyageurs sont invités à consulter l’horaire en ligne ou via l’application Mobile CFF avant chaque déplacement. Retrouvez plus d’informations sur ces travaux sur le site de l’ORFOU. /comm-ero