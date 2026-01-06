Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Des travaux routiers de l’ORFOU près des voies entre Bienne et Douanne auront lieu pendant ...
Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Des travaux routiers de l’ORFOU près des voies entre Bienne et Douanne auront lieu pendant dix weekends, du 10 janvier au 22 juin 2026. Pendant cette période, les trains régionaux R13 et R16 ne s’arrêteront pas à Tüscherz. Des bus de remplacement seront mis en place.

Des trains déviés et des bus de remplacement circuleront les weekends jusqu’au 21 juin 2026 entre Bienne, Tüscherz et Twann en raison de travaux routiers. (Photo : archives) Des trains déviés et des bus de remplacement circuleront les weekends jusqu’au 21 juin 2026 entre Bienne, Tüscherz et Twann en raison de travaux routiers. (Photo : archives)

Les voyageurs sur la ligne Bienne–Tüscherz–Twann doivent prévoir des perturbations les weekends, à partir du 10 janvier et jusqu’au 21 juin. Dans un communiqué publié mardi, les CFF indiquent que l’Office fédéral des routes (OFROU) effectuera des travaux de renforcement d’un mur près des voies entre Alfermée et Tüscherz qui affecteront dix weekends. Les perturbations concernent les samedis de 7h à 19h40 et les dimanches de 7h30 à 20h30, aux dates suivantes :

  • Les 10 et 11 janvier
  • Les 17 et 18 janvier
  • Les 24 et 25 janvier
  • Les 31 janvier et 1er février
  • Les 11 et 12 avril
  • Les 25 et 26 avril
  • Les 2 et 3 mai
  • Les 9 et 10 mai
  • Les 6 et 7 juin
  • Les 20 et 21 juin

Ces travaux affectent les trains régionaux R13 (Yverdon-les-Bains–Bienne) et R16 (Neuchâtel–Bienne). Les trains ne marqueront pas l’arrêt à Tüscherz, remplacé par des bus circulants entre Tüscherz et Bienne.

Les dimanches, un train R16 entre Le Landeron et Bienne sera remplacé par un bus avec arrêts à La Neuveville, Gléresse, Douanne et Tüscherz. Pendant la dégustation de la saucisse au marc, des bus plus grands seront mis en place pour ces correspondances.

Les voyageurs sont invités à consulter l’horaire en ligne ou via l’application Mobile CFF avant chaque déplacement. Retrouvez plus d’informations sur ces travaux sur le site de l’ORFOU. /comm-ero


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 17:30

Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 18:20

L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel

L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 15:56

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:56

Articles les plus lus

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:36

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:38

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:41

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:51