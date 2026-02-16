Câbles brûlés en gare de Lausanne : 1’000 fils à réparer 

Rallier Lausanne en train s’avère compliqué pour les Neuchâtelois, mais également pour le reste de la Suisse. Depuis dimanche soir à 20h45, le trafic ferroviaire est très fortement perturbé entre Lausanne et Renens. Seuls deux trains par heure et par direction ont pu circuler sur ce tronçon ce lundi matin. Quarante câbles ont été brûlés près de la voie 1 en gare de Lausanne et 2’000 connexions ont été endommagées. Entre 10 et 15 personnes se relaient pour réparer les dégâts. Selon les premières investigations, cet incident est à mettre sur le compte d’un engin pyrotechnique lancé depuis un train qui devait ramener des supporters genevois. Dimanche après-midi, Lausanne accueillait le derby entre le Lausanne-Sport et Servette. Une plainte sera déposée.

Conséquence : les voyageurs entre Neuchâtel et Lausanne étaient amenés en début de journée à passer par Fribourg. Les CFF ont fait le point en milieu de matinée lundi. David Fattebert, directeur régional des CFF pour la Suisse romande, a évoqué un trafic qui fonctionne selon un horaire régulier, avec quelques retards. Quant aux travaux à mener : « c’est environ 1'000 fils qu’il faut raccorder à nouveau avec le bon fil frère », explique-t-il.