Les trains ne circulent plus sur la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Un dérangement technique aux installations entraîne des perturbations du trafic ferroviaire qui dureront au moins jusqu’à 17h30 ce mardi après-midi, selon les CFF. Le problème se situe entre Les Geneveys-sur-Coffrane et La Chaux-de-Fonds. Tous les trains sont ainsi supprimés temporairement dans les deux sens. /sbm
Trains supprimés sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds
Le trafic ferroviaire est interrompu dans les deux sens ce mardi après-midi au moins jusqu’à ...
RTN
Sur le même sujet
- 06.01.2026 - 12:14 Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann
- 31.10.2025 - 14:47 Situation rétablie sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
- 09.10.2025 - 16:25 Ligne directe : le monde politique neuchâtelois jubile, mais reste prudent
- 09.10.2025 - 13:00 Sort incertain pour la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
- 19.08.2025 - 15:33 Trains : nouvelle interruption de trafic à Champ-du-Moulin
Actualités suivantes
Articles les plus lus
L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel
Région • Actualisé le 05.01.2026 - 15:56
Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir
Région • Actualisé le 05.01.2026 - 14:51
L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel
Région • Actualisé le 05.01.2026 - 15:56