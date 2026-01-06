Trains supprimés sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Le trafic ferroviaire est interrompu dans les deux sens ce mardi après-midi au moins jusqu’à ...
Le trafic ferroviaire est interrompu dans les deux sens ce mardi après-midi au moins jusqu’à 17h30 en raison d’un dérangement technique aux installations.

Les trains ne circulent plus ce mardi après-midi  sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. (Photo d'archives) Les trains ne circulent plus ce mardi après-midi  sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. (Photo d'archives)

Les trains ne circulent plus sur la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Un dérangement technique aux installations entraîne des perturbations du trafic ferroviaire qui dureront au moins jusqu’à 17h30 ce mardi après-midi, selon les CFF. Le problème se situe entre Les Geneveys-sur-Coffrane et La Chaux-de-Fonds. Tous les trains sont ainsi supprimés temporairement dans les deux sens. /sbm


