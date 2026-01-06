Trains supprimés sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Les trains ne circulent plus sur la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Un dérangement technique aux installations entraîne des perturbations du trafic ferroviaire qui dureront au moins jusqu’à 17h30 ce mardi après-midi, selon les CFF. Le problème se situe entre Les Geneveys-sur-Coffrane et La Chaux-de-Fonds. Tous les trains sont ainsi supprimés temporairement dans les deux sens. /sbm