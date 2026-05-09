Un duo à la tête du Parti socialiste neuchâtelois

Le PSN opte pour une coprésidence, une première dans son histoire. Les délégués du Parti socialiste neuchâtelois, réunis samedi à Travers, ont plébiscité les candidatures de Marinette Matthey et d’Emil Margot. La députée chaux-de-fonnière et le député et conseiller général à Val-de-Travers succèdent à Romain Dubois, qui a assuré la présidence du parti depuis janvier 2021.

Sous son égide, le PSN a œuvré à l’unification de la gauche et a glané plusieurs succès. Lors des élections fédérales de 2023, le socialiste Baptiste Hurni et la Verte Céline Vara avaient tous deux décroché un siège au Conseil des États au détriment du PLR Philippe Bauer. Dans son discours, Romain Dubois a rappelé que le Parti socialiste avait progressé dans plusieurs Communes lors des élections de 2024, « à Cortaillod, à Laténa, à Boudry », mais aussi en obtenant quatre sièges pour la gauche au Conseil communal de Neuchâtel.

Finalement, le Parti socialiste a aussi placé ses deux candidats en tête des élections cantonales de mars 2025, Florence Nater et Frédéric Mairy, tout en regagnant la majorité pour la gauche à l’exécutif avec l’élection de la Verte Céline Vara. Romain Dubois a encore ajouté qu’au législatif, le PS avait obtenu six sièges supplémentaires, « une progression qui ne s’était plus vue depuis 1953 ».

Les nouveaux coprésidents se donnent pour objectif de maintenir cette gauche unie, de défendre la justice sociale et l’égalité, mais aussi d’essayer d’augmenter le nombre de membres du parti.





Hommage rendu à Romain Dubois

Romain Dubois a eu droit à un vibrant hommage de la part de son collègue de parti Baptiste Hurni. « Il incarne l’action, le refus de la passivité », a déclaré le conseiller aux États. Baptiste Hurni a rappelé que le président sortant avait la politique chevillée au corps depuis son plus jeune âge. « C’est une personne toujours en mouvement intellectuel. Romain Dubois est combatif. » « Ne cherchez pas d’échecs sous sa présidence, il n’y en a pas », a encore ajouté Baptiste Hurni, évoquant une « diplomatie de la côte de bœuf ». Selon lui, la méthode de Romain Dubois est de partager un repas, même avec ses pires adversaires.

Ému, Romain Dubois s’est quant à lui dit « infiniment reconnaissant » de la confiance qui lui a été accordée. « Président du parti socialiste, c’est la plus belle fonction », a-t-il déclaré à la tribune. Il s’est dit « toujours plein de révolte contre l’injustice », comme à son entrée au parti il y a 11 ans.

Romain Dubois poursuivra son engagement en accédant, d’ici une dizaine de jours, à la présidence du Grand Conseil. /sbm