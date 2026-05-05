Les cars postaux ne circuleront pas entre Boudry et Chambrelien

Il n’y aura pas de nouvelle desserte en transports publics entre Boudry et Chambrelien. Le Conseil général de Boudry a refusé lundi soir, à une large majorité (par 30 voix contre, cinq pour et cinq abstentions), de débloquer un crédit de 750'000 francs pour réaliser un projet test d’une durée de trois ans.

Le Conseil communal souhaitait confier cette ligne à CarPostal dans le but de réduire le temps de trajet des apprentis qui se rendent sur les sites des Montagnes neuchâteloises du CPNE, le Centre de formation professionnelle neuchâtelois. « Au lieu de 1h14, on aurait réduit à 40 minutes », indique Emile Dubois, conseiller communal en charge de la mobilité et des transports à Boudry.