Les cars postaux ne circuleront pas entre Boudry et Chambrelien

Le Conseil général de Boudry a refusé de débloquer un crédit de 750'000 francs pour tester l’instauration d’une desserte en transports publics pour une durée de trois ans.
Il n’y aura pas de nouvelle desserte en transports publics entre Boudry et Chambrelien. Le Conseil général de Boudry a refusé lundi soir, à une large majorité (par 30 voix contre, cinq pour et cinq abstentions), de débloquer un crédit de 750'000 francs pour réaliser un projet test d’une durée de trois ans.
Le Conseil communal souhaitait confier cette ligne à CarPostal dans le but de réduire le temps de trajet des apprentis qui se rendent sur les sites des Montagnes neuchâteloises du CPNE, le Centre de formation professionnelle neuchâtelois. « Au lieu de 1h14, on aurait réduit à 40 minutes », indique Emile Dubois, conseiller communal en charge de la mobilité et des transports à Boudry.
Emile Dubois : « Ça leur faisait gagner un train sur chaque trajet, tant à l’aller qu’au retour. Autrement dit : carrément diviser par deux le temps de trajet. »
L’objectif de ce projet test était aussi de favoriser l’usage des transports publics et aurait permis peut-être de réduire la pression sur le parking de la gare de Chambrelien.
De son côté, le législatif attendait d’avoir davantage d’informations statistiques concernant les besoins d’une telle ligne. Selon Emile Dubois, le Conseil général aurait aussi préféré un engagement plus ferme des Communes alentours ou des entreprises ; des partenaires que l’exécutif imaginait solliciter dans un deuxième temps en vue d’un soutien financier. « Les entreprises et les autres Communes auraient pu monter à bord si le projet avait été validé », précise-t-il.
« On peut comprendre également que du côté des autres Communes, ils ne voulaient pas commencer le travail avant d’avoir la certitude qu’il aboutisse à quelque chose de concret. »
Ce vote condamne par conséquent ce projet pilote et il faudra donc patienter avant de voir les liaisons ferroviaires s’améliorer entre le Littoral ouest et les Montagnes neuchâteloises. Le Conseil communal de Boudry mise pour cela sur l’horaire CFF de décembre 2029 « qui proposera une cadence à la demi-heure sur la ligne R13, et mathématiquement, ça va nous rapprocher de la cadence de La Chaux-de-Fonds », précise Emile Dubois. « Les discussions sont en cours », dit-il. /sbm