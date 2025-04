Discorde autour des transports scolaires de la Grande Béroche

*Prénom d'emprunt

Face à ces problèmes, Martine a entrepris des démarches. « J’ai d’abord signalé ces soucis au cercle scolaire régional des Cerisiers (CSRC). Ces derniers m’ont demandé de directement regarder avec CarPostal », explique la maman. Le centre scolaire est effectivement impuissant face à la situation. « Nous recueillons les plaintes, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus, détaille Annick Vautravers, assistante de direction au CSRC. Nous demandons aux parents de signaler les problèmes directement à CarPostal ». Au total, l’assistante de direction fait état d’environ six plaintes de parents. « Nous avons cependant des contacts réguliers avec CarPostal et ils nous ont garanti que le nombre de places dans les bus était suffisant », ajoute Annick Vautravers.







« Techniquement, nous mettons à disposition assez de place »

De leur côté, les services de CarPostal expliquent suivre la situation de près. « Nous entretenons des contacts réguliers avec l'école », précise la porte-parole de l’entreprise de transport Nathalie Zenklusen. CarPostal a déjà augmenté le nombre de bus aux heures de pointe des trajets scolaires. Deux bus circulent désormais le matin à 7h et 8h et l’après-midi à 13h30, 16h et 17h. « À midi, les places sont même triplées », assure la porte-parole.