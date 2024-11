CarPostal étoffe son offre du côté de Gorgier

Pas mal de changements sur les lignes CarPostal dans le canton de Neuchâtel avec l'entrée en vigueur du nouvel horaire des transports publics le 15 décembre. Les principales modifications concernent le secteur de Boudry et de Gorgier, soit les lignes 612, 613 et 640. Ben Zürcher, porte-parole de CarPostal, explique que l’entreprise procède à une « refonte complète des tracés pour garantir de meilleures correspondances sur les trains CFF et le Littorail de TransN. » CarPostal va également introduire un 3e véhicule au Val-de-Ruz et modifier légèrement les horaires sur la ligne 424 et introduire un arrêt au SCAN, à Malvilliers.

Un autre changement concerne la ligne 380 et la suppression des correspondances avec la gare du Locle. Une décision prise par la Canton de Neuchâtel. « La majorité de la clientèle de cette ligne se déplace en direction et en provenance de la gare de Neuchâtel. »