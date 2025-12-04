CarPostal adapte son offre

CarPostal se met à jour en vue du nouvel horaire. Dès le 14 décembre, plusieurs changements interviennent dans le canton de Neuchâtel. Ils concernent principalement le Bas du canton et visent à répondre à la demande.

Davantage de bus circuleront en journée, du lundi au vendredi, sur la ligne 380 reliant Neuchâtel au Locle. L’offre sera également renforcée en soirée sur la ligne 640 entre Gorgier–St-Aubin et Provence durant la semaine.

Sur les lignes 612 (Gorgier–St-Aubin – Areuse) et 613 (Cortaillod – Perreux), des navettes supplémentaires seront ajoutées le dimanche en fin de soirée afin d’assurer les correspondances en gare d’Yverdon-les-Bains tout au long de l’année.

Plus d'informations sont à retrouver ici.