CarPostal adapte son offre

À l’occasion de l’entrée en vigueur du nouvel horaire des transports publics le 14 décembre 2025, CarPostal dévoile une série d’ajustements et d’améliorations sur son réseau romand, notamment dans le canton de Neuchâtel.
CarPostal se met à jour en vue du nouvel horaire. Dès le 14 décembre, plusieurs changements interviennent dans le canton de Neuchâtel. Ils concernent principalement le Bas du canton et visent à répondre à la demande.
Davantage de bus circuleront en journée, du lundi au vendredi, sur la ligne 380 reliant Neuchâtel au Locle. L’offre sera également renforcée en soirée sur la ligne 640 entre Gorgier–St-Aubin et Provence durant la semaine.
Sur les lignes 612 (Gorgier–St-Aubin – Areuse) et 613 (Cortaillod – Perreux), des navettes supplémentaires seront ajoutées le dimanche en fin de soirée afin d’assurer les correspondances en gare d’Yverdon-les-Bains tout au long de l’année.
Plus d’informations sont à retrouver ici. /comm-yca