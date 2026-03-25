TransN sera prêt à accueillir plus de voyageurs

Les entreprises de transport actives sur le territoire neuchâtelois, les communes et le canton vont devoir mettre les bouchées doubles pour répondre à la volonté du Grand Conseil. Le parlement cantonal a décidé mardi de subventionner à hauteur de 66% les abonnements régionaux pour les jeunes de moins de 25 ans. Un projet pilote qui durera deux ans. La facture pour le canton s’élève à 14,5 millions de francs.

Pour TransN, cette nouveauté est une bonne nouvelle. Sa responsable de la communication, Aline Odot espère que cette mesure va inciter les jeunes à utiliser davantage des transports publics.

Reste que le temps avant la mise en route du projet est compté. Il reste un peu plus de 4 mois avant la rentrée scolaire 2026-2027.