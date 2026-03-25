TransN sera prêt à accueillir plus de voyageurs

Quatre mois pour mettre en place une réduction de deux tiers du prix des abonnements de transports ...
TransN sera prêt à accueillir plus de voyageurs

Quatre mois pour mettre en place une réduction de deux tiers du prix des abonnements de transports régionaux pour les moins de 25 ans. C’est le défi que doivent relever les entreprises et les collectivités publiques neuchâteloises.

TransN est dans les startingblocks pour mettre en place la réduction sur les abonnements régionaux destinés aux jeunes de moins de 25 ans. (Photo : archives) TransN est dans les startingblocks pour mettre en place la réduction sur les abonnements régionaux destinés aux jeunes de moins de 25 ans. (Photo : archives)

Les entreprises de transport actives sur le territoire neuchâtelois, les communes et le canton vont devoir mettre les bouchées doubles pour répondre à la volonté du Grand Conseil. Le parlement cantonal a décidé mardi de subventionner à hauteur de 66% les abonnements régionaux pour les jeunes de moins de 25 ans. Un projet pilote qui durera deux ans. La facture pour le canton s’élève à 14,5 millions de francs.

Pour TransN, cette nouveauté est une bonne nouvelle. Sa responsable de la communication, Aline Odot espère que cette mesure va inciter les jeunes à utiliser davantage des transports publics.

Reste que le temps avant la mise en route du projet est compté. Il reste un peu plus de 4 mois avant la rentrée scolaire 2026-2027.

Aline Odot : « Nous serons prêts à accompagner cette nouvelle offre. »

Ecouter le son

Avec ce subventionnement, le canton souhaite inciter les jeunes à prendre de bonnes habitudes en matière de transports publics. Une action similaire lancée dans le demi-canton de Bâle-Ville a permis en 2024 d’augmenter de 20% le nombre d’abonnements chez les moins de 25 ans.

Si les jeunes Neuchâtelois suivent la tendance, il faudra compter avec des voyageurs en plus sur des lignes parfois déjà surchargées. « Une augmentation de 20% pour une catégorie restreinte de la population, ça reste acceptable », estime Aline Odot.

« Ça va être un travail de coordination et collaboration entre les différents acteurs pour s’adapter à la demande. »

Ecouter le son

La décision du Grand conseil neuchâtelois n’était pas une surprise pour TransN. « On en parle dans la branche des transports publics depuis bien longtemps ». La société qui gère le réseau de transports en commun desservant le canton y voit l’opportunité d’ancrer l’utilisation des transports publics dans les habitudes de la jeune génération. Si la mayonnaise prend, « ça va concerner l’ensemble des entreprises de transport public. Ça nécessitera des discussions concernant l’élaboration de l’offre à futur », qui pourrait à terme se développer. /cwi


 

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