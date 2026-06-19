TransN enregistre un important bénéfice et change de tête

Les comptes 2025 de la compagnie de transports publics affichent un bénéfice de 11,6 millions ...
TransN enregistre un important bénéfice et change de tête

Les comptes 2025 de la compagnie de transports publics affichent un bénéfice de 11,6 millions de francs. Un résultat qui confirme son retour à une bonne santé financière. Fabien Fivaz sera, par ailleurs, le nouveau président du Conseil d'administration.

TransN affiche des bénéfices de près de 12 millions de francs pour l'année 2025. (Photo d'archives) TransN affiche des bénéfices de près de 12 millions de francs pour l'année 2025. (Photo d'archives)

Déjà positifs l’an dernier, les comptes 2025 de TransN poursuivent leur tendance en hausse. Avec un bénéfice de 11,6 millions de francs, la compagnie de transports publics confirme une bonne santé après une période marquée par des difficultés financières. La compagnie explique ce résultat par « une bonne maîtrise des charges et une priorisation des investissements ».

La fréquentation marque également une progression, avec 28'971'607 voyageurs en 2025, soit une hausse de 1,81%. Les recettes découlant des voyageurs atteignent 25,2 millions de francs, en progression de 1,2 million de francs par rapport à 2024.

Selon l’entreprise de transports publics, sa priorité pour les années à venir sera de « réaliser la décarbonation de ses prestations, avec le renouvellement de sa flotte de véhicules et l’électrification de ses dépôts ». Cette transition énergétique nécessitera d’importants moyens financiers.


Changement à la présidence

Lors de l’assemblée générale de ses membres, jeudi soir, TransN a annoncé la démission de Raphaël Comte de son poste de président, qu’il occupait depuis 2021. Membre du Conseil d’administration depuis la création de l’entreprise, il poursuivra toutefois son engagement au sein de l’organe stratégique, précise le communiqué.

Au mois de septembre 2026, le Vert Fabien Fivaz, conseiller aux Etats et actuel membre du Conseil d’administration, lui succèdera. Par ailleurs, une représentante supplémentaire a été désignée en la personne d’Anna Barbara Remund, ancienne vice-directrice de l’Office fédéral des transports. /comm-bla


 

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