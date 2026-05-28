Un marathon pour mettre en place le rabais jeune dans les transports publics

Dès le 1er juillet, les jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans le canton de Neuchâtel pourront bénéficier d’un rabais de 66% sur différents abonnements. Un projet pilote adopté fin mars par le Grand Conseil et qui laisse au Conseil d’Etat à peine trois mois pour le mettre sur pied.
Essai pilote en approche dans les transports publics. Dès le mois de juillet, les jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans le canton de Neuchâtel pourront profiter d’une réduction de 66% sur les abonnements Onde Verte et les abonnements généraux annuels CFF des catégories Enfant et Jeune. Cette mesure, adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois fin mars, répond à l’invalidité de l’initiative sur la gratuité des transports publics. Elle a été présentée mercredi. Entre la décision du parlement et l’entrée en vigueur de l’essai pilote, les autorités ont un peu plus de trois mois pour finaliser le dispositif. Céline Vara, ministre en charge de la mobilité, a expliqué jeudi dans La Matinale que le Conseil d’Etat neuchâtelois menait un véritable marathon pour mettre en œuvre ce projet pilote. « L’objectif est de profiter de ce pic entre juillet, août, septembre où l’on sait que le public cible concerné va acheter son abonnement. Et donc, il faut être prêt pour le 1er juillet. » Actuellement, 46% des jeunes en formation ont un abonnement de transports publics, mais ce pourcentage chute à 16% chez les jeunes actifs. Des chiffres qui démontrent, relève Céline Vara, que le public cible « est le bon public sur lequel on peut avoir un vrai levier de transfert modal. » Il y a donc une marge de 30% de jeunes que le Canton souhaite garder dans les transports publics. Une mesure qui permet aussi d’atteindre les objectifs de décarbonation pour 2040, précise Céline Vara.
Entretien complet avec Céline Vara :
Un projet pilote de deux ans, et après ?
Cette phase test va durer deux ans. Mais que se passera-t-il après ? Quels sont les critères qui seront pris en compte pour dire si ce projet pilote est concluant et doit être reconduit ou non ? Céline Vara explique que la Commission ne s’est pas mis d’objectif. Pour l’instant, elle souhaite pouvoir « constater le phénomène, donc analyser le fonctionnement de cette mesure. Comment va-t-elle être perçue par les jeunes ? Est-ce qu’elle va fonctionner ? » Un questionnaire va être envoyé aux 18-24 ans dans le courant du mois de juillet et une nouvelle fois dans deux ans. Céline Vara précise que ce projet pilote est aussi observé par les autres cantons et les autres compagnies de transports, car c’est une première en Suisse. « Ce sera un très bon moyen de voir si ça fonctionne. Et est-ce que le prix est un facteur qui permet effectivement d’encourager le transfert modal ? » /sma