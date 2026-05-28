Un marathon pour mettre en place le rabais jeune dans les transports publics

Essai pilote en approche dans les transports publics. Dès le mois de juillet, les jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans le canton de Neuchâtel pourront profiter d’une réduction de 66% sur les abonnements Onde Verte et les abonnements généraux annuels CFF des catégories Enfant et Jeune. Cette mesure, adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois fin mars, répond à l’invalidité de l’initiative sur la gratuité des transports publics. Elle a été présentée mercredi. Entre la décision du parlement et l’entrée en vigueur de l’essai pilote, les autorités ont un peu plus de trois mois pour finaliser le dispositif. Céline Vara, ministre en charge de la mobilité, a expliqué jeudi dans La Matinale que le Conseil d’Etat neuchâtelois menait un véritable marathon pour mettre en œuvre ce projet pilote. « L’objectif est de profiter de ce pic entre juillet, août, septembre où l’on sait que le public cible concerné va acheter son abonnement. Et donc, il faut être prêt pour le 1er juillet. » Actuellement, 46% des jeunes en formation ont un abonnement de transports publics, mais ce pourcentage chute à 16% chez les jeunes actifs. Des chiffres qui démontrent, relève Céline Vara, que le public cible « est le bon public sur lequel on peut avoir un vrai levier de transfert modal. » Il y a donc une marge de 30% de jeunes que le Canton souhaite garder dans les transports publics. Une mesure qui permet aussi d’atteindre les objectifs de décarbonation pour 2040, précise Céline Vara.