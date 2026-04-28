Davantage de moyens pour la culture neuchâteloise

La proposition a presque mis tout le monde d’accord. Le Grand conseil neuchâtelois a accepté mardi après-midi le contre-projet direct à l’initiative « 1% pour la culture », retouché par la commission parlementaire. Les députés ont soutenu la proposition par 76 voix pour, 18 voix contre et 6 abstentions.

Le contre-projet de la commission se présente sous la forme d’un crédit d’engagement de 14,5 millions de francs sur cinq ans, soit 2,9 millions de francs en moyenne par année. Le décret adopté s’articule autour de trois axes. Premièrement, un montant de 1,84 million de francs servira à réduire la précarité des acteurs culturels du canton. La commission met en avant une étude Ecoplan 2021, mandatée par Suisseculture Sociale et Pro Helvetia, qui indique que plus de 60% des professionnels de la culture ont un revenu annuel inférieur à 40'000 francs. L’objectif de ce montant est ainsi de stabiliser les conditions de travail dans ce secteur.

Deuxièmement, 560'000 francs sont destinés à assurer un meilleur accès à la culture pour les élèves. Cette somme doit notamment permettre de gommer les différences entre les cercles scolaires en développant un catalogue d’offres ou encore en participant au financement du transport des élèves. L’accent sera mis sur l’école obligatoire pour des questions financières. Finalement, 500'000 francs serviront à « capitaliser sur La Chaux-de-Fonds, Capitale culturelle suisse 2027 », indique le rapport de la commission. L’objectif est de profiter de l’élan qui sera donné par cet événement pour faire circuler les créations à l’échelle cantonale notamment et pour en tirer une dynamique durable.





Un compromis salué par presque tous les groupes

Pour le groupe libéral-radical – Le Centre, par la voix de Blaise Courvoisier, ce contre-projet « est une bonne alternative à l’initiative », qui risquait de coûter quelque 20 millions de francs par an au Canton. La députée vert’libérale Brigitte Leitenberg abonde également en ce sens : « la culture, le canton et la collectivité y gagnent […] sans mettre en péril l’équilibre budgétaire du canton ». Pour la porte-parole des Vert’libéraux, « comme le sport, la culture est essentielle pour le bien-être des individus ».

Aux yeux de Catherine Loetscher-Schneider, du groupe VertPOP, il est important de soutenir ce secteur économique. « De nombreux artistes vivent en-dessous du salaire minimum », a-t-elle rappelé à la tribune. Selon elle, la culture agit comme une boussole dans un contexte où « notre santé mentale collective est frappée de plein fouet » par la désinformation notamment. L’élue a aussi salué l’attitude jugée exemplaire du comité d’initiative qui a participé aux débats.

Au nom du groupe socialiste, Christian Mermet a salué un très bon compromis avec ce contre-projet qui s’inscrit dans les grands axes de la Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC). « C’est la meilleure solution », a-t-il déclaré.

Seul le groupe UDC, par la voix de Gil Santschi, a dénoncé un projet « qui reste coûteux ». « 14,5 millions de francs, ce n’est pas anodin », a-t-il ajouté. L’élu redoute aussi que cette solution ne crée un précédent. « D’autres secteurs pourraient venir réclamer leur dû », a-t-il argumenté. Si le contre-projet est moins problématique que l’initiative, il n’est « pas pour autant justifié », a-t-il conclu.

Pour Céline Vara, conseillère d’État en charge de la culture, ce vote permet au Canton de Neuchâtel de rejoindre ses voisins qui ont pour la plupart augmenté leur soutien à la culture. « C’est un outil solide et proportionné », a-t-elle indiqué.





Quelle suite au-delà des cinq ans de soutien ?

Selon la commission, les auteurs de l’initiative s’inquiètent de la pérennisation de ce soutien. Pour leur donner des garanties, le projet prévoit que le Grand Conseil soit saisi « en temps utile pour se prononcer sur la suite à donner, sans fixer de montants contraignants pour les budgets futurs, ni se substituer au processus budgétaire ordinaire », précise le rapport.





L’initiative sera retirée

Les auteurs de l’initiative ont d’ores et déjà annoncé qu’avec ce vote positif, ils retireraient leur texte. Avec ce scénario, le contre-projet entrera en force sans que le peuple n’ait à se prononcer. L’initiative avait été déposée le 30 juillet 2021, dotée de 4'575 signatures attestées comme valables, et jugée recevable par le Grand Conseil en janvier 2023. /sbm