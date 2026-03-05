Initiative populaire « 1% pour la culture » : un compromis en bonne voie

Une commission du Grand Conseil a publié un contre-projet direct à l’initiative populaire « ...
Initiative populaire « 1% pour la culture » : un compromis en bonne voie

Une commission du Grand Conseil a publié un contre-projet direct à l’initiative populaire « 1% pour la culture » mercredi. Le texte propose un crédit d’engagement de 2,9 millions de francs par année contre les près de 18 millions espérés par le comité d’initiative. Mieux que rien, estime Mathias Gautschi, membre du comité d'initiative.

Le contre-projet suggère l’octroi d’un crédit d’engagement d’un montant de 14,5 millions de francs pour la culture à Neuchâtel. (Photo : illustration / libre de droits) Le contre-projet suggère l’octroi d’un crédit d’engagement d’un montant de 14,5 millions de francs pour la culture à Neuchâtel. (Photo : illustration / libre de droits)

Plus d’argent pour la culture à Neuchâtel, mais pas à hauteur de 1% du budget de l’État. C’est en substance la réponse d’une commission du Grand Conseil à l’initiative populaire « 1% pour la culture », déposée en juillet 2021. Un contre-projet direct a été publié ce mercredi. Le texte explique que, sur le fond, la commission est en accord avec le comité d’initiative. Il faut augmenter le soutien aux milieux culturels neuchâtelois. Mais c’est la forme qui pose problème. En effet, attribuer 1% du budget cantonal à ce secteur est jugé trop rigide et réduirait de manière trop importante la marge de manœuvre des pouvoirs législatif et exécutif, rapporte le texte. De plus, la somme articulée par l’initiative est importante : 1% du budget représenterait entre 18 et 20 millions de francs par année, estime le rapport de la commission. En 2024, la part du budget cantonal allouée à la culture se montait à 2,8 millions de francs. La différence entre le budget et le montant réclamé par l’initiative semble trop élevée aux yeux de la commission.


Un compromis de la commission

Le texte transmis mercredi aux membres du Grand Conseil neuchâtelois propose un compromis. Le contre-projet suggère l’octroi d’un crédit d’engagement d’un montant de 14,5 millions de francs, soit environ 2,9 millions de francs par année sur cinq ans. Cette somme servira à financer les actions de soutien de la commission envers les milieux culturels. Ces dernières se déclinent en trois axes. D’une part, stabiliser et améliorer les conditions de travail de ce secteur. D’autre part, démocratiser l’accès à la culture pour les jeunes par la mise en place de dispositif Culture & École à l’échelle cantonale. Et finalement, capitaliser sur la dynamique de La Chaux-de-Fonds capitale culturelle pour renforcer la cohésion et la coopération territoriale.

Dans le rapport de la commission, le comité d’initiative s’est dit satisfait des trois axes de développement proposés par le contre-projet et qu’il se satisferait du montant de 2,9 millions par année. « Disons que c’est mieux que rien », estime Mathias Gautschi, membre du comité d’initiative.

Mathias Gautschi : « Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. »

Ecouter le son

Par contre, la pérennité de ce fonds inquiète les initiants. En effet, dans l’état rien ne garantit que la somme de 14,5 millions soit reconduite après épuisement. Une condition sine qua non pour que le comité retire son initiative, explique Mathias Gautschi. La commission a alors pris la décision d’ajouter une disposition supplémentaire. Elle prévoit que le Conseil d’État veille à maintenir son niveau d’engagement financier. Sans pour autant articuler de somme exacte. Reste maintenant à savoir si les initiants veulent maintenir leur initiative. Si c’est le cas, le texte et le contre-projet passeront en votation populaire. Par contre, si le comité se satisfait du contre-projet, ce dernier passera en force.

« Je recommanderais de retirer l'initiative. »

Ecouter le son

« Les perspectives d’économie budgétaire de la Confédération et du Canton font qu’on aurait meilleur temps d’accepter le contre-projet que de ne rien avoir », ajoute Mathias Gautschi en précisant qu’il s’agit de son avis personnel et que le comité d’initiative ne s’est pas encore mis d’accord sur la question. /crb


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

Rubriques du dossier
Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

De gros montants pour les routes avec une visée durable

De gros montants pour les routes avec une visée durable

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Actualités suivantes

Printemps précoce : le « grand dérèglement » de la faune et de la flore

Printemps précoce : le « grand dérèglement » de la faune et de la flore

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 16:53

28 millions pour l’entretien du patrimoine immobilier neuchâtelois

28 millions pour l’entretien du patrimoine immobilier neuchâtelois

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 16:36

Vue-des-Alpes: ouverture du site pour nomades dès le 20 mars

Vue-des-Alpes: ouverture du site pour nomades dès le 20 mars

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:51

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:22

Articles les plus lus

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:20

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:22

Vue-des-Alpes: ouverture du site pour nomades dès le 20 mars

Vue-des-Alpes: ouverture du site pour nomades dès le 20 mars

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:51

Initiative populaire « 1% pour la culture » : un compromis en bonne voie

Initiative populaire « 1% pour la culture » : un compromis en bonne voie

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 16:56

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:07

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:20

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:22

Vue-des-Alpes: ouverture du site pour nomades dès le 20 mars

Vue-des-Alpes: ouverture du site pour nomades dès le 20 mars

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:51

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:07

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:20

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 12:10

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 12:35