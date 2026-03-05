Initiative populaire « 1% pour la culture » : un compromis en bonne voie

Plus d’argent pour la culture à Neuchâtel, mais pas à hauteur de 1% du budget de l’État. C’est en substance la réponse d’une commission du Grand Conseil à l’initiative populaire « 1% pour la culture », déposée en juillet 2021. Un contre-projet direct a été publié ce mercredi. Le texte explique que, sur le fond, la commission est en accord avec le comité d’initiative. Il faut augmenter le soutien aux milieux culturels neuchâtelois. Mais c’est la forme qui pose problème. En effet, attribuer 1% du budget cantonal à ce secteur est jugé trop rigide et réduirait de manière trop importante la marge de manœuvre des pouvoirs législatif et exécutif, rapporte le texte. De plus, la somme articulée par l’initiative est importante : 1% du budget représenterait entre 18 et 20 millions de francs par année, estime le rapport de la commission. En 2024, la part du budget cantonal allouée à la culture se montait à 2,8 millions de francs. La différence entre le budget et le montant réclamé par l’initiative semble trop élevée aux yeux de la commission.





Un compromis de la commission

Le texte transmis mercredi aux membres du Grand Conseil neuchâtelois propose un compromis. Le contre-projet suggère l’octroi d’un crédit d’engagement d’un montant de 14,5 millions de francs, soit environ 2,9 millions de francs par année sur cinq ans. Cette somme servira à financer les actions de soutien de la commission envers les milieux culturels. Ces dernières se déclinent en trois axes. D’une part, stabiliser et améliorer les conditions de travail de ce secteur. D’autre part, démocratiser l’accès à la culture pour les jeunes par la mise en place de dispositif Culture & École à l’échelle cantonale. Et finalement, capitaliser sur la dynamique de La Chaux-de-Fonds capitale culturelle pour renforcer la cohésion et la coopération territoriale.

Dans le rapport de la commission, le comité d’initiative s’est dit satisfait des trois axes de développement proposés par le contre-projet et qu’il se satisferait du montant de 2,9 millions par année. « Disons que c’est mieux que rien », estime Mathias Gautschi, membre du comité d’initiative.