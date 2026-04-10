Nouveau pépin dès la reprise pour la LNM

Redorer le blason de la société

Un audit sur les ressources humaines a été lancé au sein de la LNM. Le président du Conseil d’administration a reçu les résultats, mais il souhaite les communiquer aux collaborateurs avant d’en parler dans les médias.

Quand il a été nommé président du Conseil d’administration de la LNM, Alain Ribaux avait indiqué dans « La Matinale » qu’il souhaitait aller à la rencontre des collaborateurs fixes, des trois cantons actionnaires, ainsi que des communes qui ont des débarcadères sur leur territoire. Les visites avancent bien, indique-t-il. En allant discuter avec les employés de l’entreprise, il souhaitait notamment « sentir le pouls de la société et mesurer le niveau de volonté qu’il y a de redorer le blason d’une LNM qui est effectivement en difficultés. »