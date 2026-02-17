L’offre de restauration se précise aux Jeunes-Rives

Ce sont deux nouveaux bâtiments qui viendront rassasier les promeneurs et les baigneurs des Jeunes-Rives à Neuchâtel pour conclure la fin des travaux du premier secteur. Un restaurant va s’ouvrir à l’ouest du site. Les trois professionnels qui géreront ce lieu, accompagné de son take-away, ont été annoncés fin janvier déjà. Joffrey Terrier, David Silvi et Mathieu Morel bénéficieront de 60 places à l’intérieur et de 100 places en extérieur, au nord et au sud du bâtiment. Le bâtiment se veut « traversant », grâce notamment aux grandes vitres situées de part et d’autre de la structure.
Pour le trio de restaurateurs, la vue sur le lac et sur la ville est une pépite. Le futur chef de salle Mathieu Morel se réjouit de pouvoir s’y installer : « C’est un cadre de lieu qui est idyllique et privilégié. On en a pleinement conscience. C’est un lieu qui est presque unique au bord du lac dans le canton. » Des plats du terroir y seront proposés avec trois repas par jour.
Mathieu Morel : « On se languit que les travaux finissent et de pouvoir ouvrir. »
Le trio qui tient également la Brasserie du Jura tient aussi à rassurer : l’offre et la qualité ne changeront pas dans leur premier établissement du centre-ville de Neuchâtel. Au bord du lac, le bâtiment du restaurant des Jeunes-Rives accueillera également des toilettes publiques, juste en face de la place de jeux inaugurée en 2025.
Un sauna ouvert tout l’hiver
A l’est des Jeunes-Rives, c’est le café-bain de Caritas qui ouvrira ses portes cet été. Situé sur deux niveaux, et sur pilotis, le bâtiment accueillera un espace sauna au premier étage, avec un accès direct au lac par un escalier extérieur. Son ouverture devrait s’étaler de mi-octobre à mi-avril. Le reste de l’année, Caritas veut mettre en avant le côté social avec des propositions d’activités, par exemple avec des associations. Le café sera tenu par une équipe de professionnels et de personnes en réinsertion professionnelle, soutenues par des bénévoles. Une petite restauration sera proposée selon son directeur, Hubert Péquignot. « On n’a pas l’impression qu’il y a de concurrence avec le restaurant. C’est vraiment une offre qui sera complémentaire. » Trente personnes pourront être accueillies à l’intérieur et une cinquantaine sur la terrasse herbeuse extérieure.
Hubert Péquignot : « Il y a l’idée que les gens puissent être ensemble, il y a l’idée d’une mixité sociale et générationnelle et aussi de la promotion de la santé. »
La Ville de Neuchâtel continue ainsi le réaménagement des Jeunes-Rives, après deux étés déjà qualifiés de « réussite » par Violaine Blétry-de-Montmollin, en charge de l’aménagement du territoire. La conseillère communale se réjouit de l’attrait des deux projets, qui ne devraient pas être en concurrence. « On a un campus universitaire qui va se construire tout près. Et quand vous voyez comment les rives ont été prises d’assaut ces deux derniers étés, je vous promets qu’il n’y aura pas assez de place pour les gens. »
Violaine Blétry-de-Montmollin : « Tous les bâtiments sont en bois avec du bois de nos forêts de la Ville de Neuchâtel, plus un peu de bois suisse. »
Le café-bain et le restaurant des Jeunes-Rives doivent ouvrir d’ici début juillet. Les deux structures en bois ont été pensées pour garder une continuité avec les vestiaires et la batellerie, déjà construits au bord du lac. Les panneaux solaires qui les surplombent permettront de créer assez d’énergie pour être utilisée sur tout le site. /swe