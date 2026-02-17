L’offre de restauration se précise aux Jeunes-Rives

Ce sont deux nouveaux bâtiments qui viendront rassasier les promeneurs et les baigneurs des Jeunes-Rives à Neuchâtel pour conclure la fin des travaux du premier secteur. Un restaurant va s’ouvrir à l’ouest du site. Les trois professionnels qui géreront ce lieu, accompagné de son take-away, ont été annoncés fin janvier déjà. Joffrey Terrier, David Silvi et Mathieu Morel bénéficieront de 60 places à l’intérieur et de 100 places en extérieur, au nord et au sud du bâtiment. Le bâtiment se veut « traversant », grâce notamment aux grandes vitres situées de part et d’autre de la structure.

Pour le trio de restaurateurs, la vue sur le lac et sur la ville est une pépite. Le futur chef de salle Mathieu Morel se réjouit de pouvoir s’y installer : « C’est un cadre de lieu qui est idyllique et privilégié. On en a pleinement conscience. C’est un lieu qui est presque unique au bord du lac dans le canton. » Des plats du terroir y seront proposés avec trois repas par jour.