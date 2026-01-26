« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

Billets et pièces ont-ils encore un avenir garanti en Suisse ? Le 8 mars, les citoyens suisses voteront sur l’initiative « l’argent liquide c’est la liberté » ainsi que sur son contre-projet direct. Cette dernière porte sur l’inscription du maintien de l’argent liquide et du franc suisse dans la Constitution fédérale. Cette initiative vient du Mouvement Liberté Suisse. L'UDC est le seul parti politique à la soutenir. Le texte de l’initiative et le contre-projet ont peu de différences. Le point sur ce dossier avec notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-ero