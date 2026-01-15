La LNM réduit son offre pour 2026

La LNM réduit ses dessertes sur le lac de Neuchâtel pour 2026. La compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat l’annonce dans un communiqué. Deux trajets effectués habituellement en haute saison passent même à la trappe. Il s’agit de l’aller-retour entre Yverdon et Grandson ainsi que la ligne Yverdon, Grandson, Concise, Vaumarcus, St-Aubin, Gorgier, Estavayer et retour. Deux dessertes ne subissent pas de modification. Il s’agit de la ligne Neuchâtel – Morat (en passant par Hauterive, St-Blaise, La Sauge, Camping des 3 Lacs et Sugiez) ainsi que celle entre Morat et Bienne.

La LNM parle d’une adaptation temporaire de ses horaires. Elle justifie ces changements par une volonté de « remise à niveau ciblée de la flotte en concentrant les ressources disponibles sur les maintenances d’urgence », ainsi que de « préserver les emplois fixes » et de « réduire le déficit d’exploitation ». /comm-vco