« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Les vignerons suisses pourraient stocker une partie de leur vendange, afin de garantir des ...
« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Les vignerons suisses pourraient stocker une partie de leur vendange, afin de garantir des volumes suffisants en cas de faible récolte. Le projet devrait être finalisé par la commission de l’économie du Conseil natonal.

Les producteurs de vin AOC auront la possibilité d'encaver une partie de leur récolte en prévision de pauvres récoltes. (Photo : illustration) Les producteurs de vin AOC auront la possibilité d'encaver une partie de leur récolte en prévision de pauvres récoltes. (Photo : illustration)

Garantir une réserve de vin suisse AOC pour compenser les années de faibles récoltes. La mesure de soutien aux producteurs est discutée ce lundi au Parlement fédéral. La commission de l’économie et des redevances du Conseil national devrait finaliser le projet.

La quantité de vin produite varie d’une année à l’autre, en fonction des aléas climatiques, alors que le marché s’est « durcit » selon le chargé de projet auprès de la fédération Vignoble Suisse. « Si vous n’avez plus à vendre, le consommateur va continuer à boire » et s’orienter vers des productions étrangères, explique Philippe Herminjard. Lorsque la production suisse est insuffisante au regard de la consommation suisse, les parts de marchés perdues deviennent difficiles à récupérer, détaille-t-il.

La mesure de soutien prévoit ainsi la possibilité pour les producteurs d’encaver une partie de leur production, afin de compenser une maigre récolte. Les vignerons qui souhaiteront profiter de la réserve devront s’adresser aux autorités cantonales.

L'éclairage de Philippe Herminjard, chargé de projet auprès de la fédération Vignoble Suisse.

Ecouter le son

Un entretien réalisé par notre correspondante parlementaire, Marie Vuilleumier.

Philippe Herminjard estime que cette mesure ne suffira pas à « sauver » le secteur vitivinicole suisse, dont la situation économique n’a jamais été aussi « mauvaise ». D’autres aides sont en préparation au niveau national et des interprofessions, ajoute le chargé de projet.

L’introduction de cette réserve de vins doit encore être adoptée par les deux Chambres du Parlement. /mvu


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Jeunes-Rives à Neuchâtel : début des travaux du secteur 2

Jeunes-Rives à Neuchâtel : début des travaux du secteur 2

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

« Ma Commune à la Une » : Le Littoral Ouest

« Ma Commune à la Une » : Le Littoral Ouest

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 09:36

Alice Di Piazza : une pianiste de renommée internationale qui se ressource à La Ferrière

Alice Di Piazza : une pianiste de renommée internationale qui se ressource à La Ferrière

Région    Actualisé le 11.01.2026 - 15:57

Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures

Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures

Région    Actualisé le 11.01.2026 - 11:47

Articles les plus lus

La fin du parcage gratuit au centre-ville de Neuchâtel

La fin du parcage gratuit au centre-ville de Neuchâtel

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 14:55

Imagineige aura peut-être lieu une dernière fois en 2027

Imagineige aura peut-être lieu une dernière fois en 2027

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:01

Une Vénézuélienne établie dans le Haut oscille entre espoir et prudence

Une Vénézuélienne établie dans le Haut oscille entre espoir et prudence

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 17:13

Crans-Montana : vive émotion à Neuchâtel

Crans-Montana : vive émotion à Neuchâtel

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 18:27