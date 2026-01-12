Jeunes-Rives à Neuchâtel : début des travaux du secteur 2

Le parc des Jeunes-Rives à Neuchâtel poursuit sa transformation : le restaurant et le café-bain devraient s'ouvrir à l'été, tandis que les travaux du secteur 2, à l’emplacement de l’ancien parking fermé depuis le début de l’année, se prolongeront jusqu’en 2027. « Après la mise en service très appréciée de la plage des Jeunes-Rives en 2024, complétée en 2025 avec une place de jeux et divers aménagements, c’est au tour du secteur 2 de connaître sa grande transformation », a indiqué lundi la Ville de Neuchâtel.

L’ensemble de l’arrière des rives, soit une surface de 34'000 m2 (70'000 m2 pour l’ensemble du parc) sera dévolu aux sports et aux loisirs. Le projet, comportant une demande de crédit de 6,88 millions de francs, a été voté en avril 2025 à la quasi-unanimité par le Conseil général. L'aménagement de la première phase devrait coûter environ 21 millions, en tenant compte des coûts de construction des bâtiments.





Pause pendant Festi'neuch

La mise à l’enquête du secteur 2 n’a suscité aucune opposition. Des travaux préparatoires, réalisés en partie par les équipes internes, se concentreront sur le site du parking dans le courant du mois de janvier. Il s’agira notamment de dégrapper des portions de bitume et de procéder à diverses interventions paysagères.

Les travaux principaux devraient débuter la semaine du 16 février avec la rénovation et l’optimisation de l’ensemble du réseau des conduites souterraines. Cette phase devrait durer trois mois jusqu’à la mi-mai, date à laquelle Festi’neuch prendra possession des lieux pour environ un mois.

Les travaux reprendront donc à la mi-juin pour une durée d’au moins une année, avec un remodelage du terrain à partir de la nouvelle place de jeux jusqu’au quai Léopold Robert. « L’objectif est de valoriser au maximum les matériaux d’excavation et d’en limiter les exportations, de repenser la liaison entre le quai et le parc, et de préserver l’arborisation existante de l’ancien parking », a précisé la Ville.

Au final, le secteur 2 comprendra la place rouge agrandie à l’ouest pour les besoins des grands événements, des surfaces engazonnées ainsi que des espaces en gravier-gazon, sans oublier une plage de sable destinée au beach-volley et à d’autres sports apparentés. Des grils, du mobilier urbain, des tables de tennis de table et des surfaces de pétanque seront installés ainsi qu’une scène urbaine polyvalente pour des concerts et spectacles d’été. /ATS