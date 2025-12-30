La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

Ce début d’hiver est désespérément vert pour les amoureux de neige. Mais depuis quatre jours, on skie malgré tout aux Bugnenets-Savagnières. Le frigo à neige artificielle est en fonction, et les curieux se pressent sur les quelques 200 mètres de piste pour tâter cet or blanc composé de paillettes de glace. Le tableau est d’ailleurs suprenant : des pâturages verts, à peine givrés, un soleil éclatant, et puis cette langue de neige qui s’étend le long du téléski du Petit-Marmet. Jamais la station n’aurait pu ouvrir ces jours sans son nouveau système de fabrication de neige. En bas de la piste, Maéva, une habituée, se montre un poil critique. « Elle ne tasse pas bien, pas super à l’aise sur le ski. Mais faute de mieux, on reviendra », sourit-elle. Son ami français, qui vivait lundi sa toute première expérience sur des lattes, est plus enthousiaste. « C’est quand même sympa d’avoir mis tout ça en place, de permettre aux gens de faire du ski, tout simplement. Cette journée m’a donné envie de continuer. »