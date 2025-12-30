La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

Le nouveau système de fabrication de neige tourne à plein régime aux Bugnenets-Savagnières. Les skieurs profitent depuis quatre jours de l’unique piste. Avec un sentiment global positif.
Ce début d’hiver est désespérément vert pour les amoureux de neige. Mais depuis quatre jours, on skie malgré tout aux Bugnenets-Savagnières. Le frigo à neige artificielle est en fonction, et les curieux se pressent sur les quelques 200 mètres de piste pour tâter cet or blanc composé de paillettes de glace. Le tableau est d’ailleurs suprenant : des pâturages verts, à peine givrés, un soleil éclatant, et puis cette langue de neige qui s’étend le long du téléski du Petit-Marmet. Jamais la station n’aurait pu ouvrir ces jours sans son nouveau système de fabrication de neige. En bas de la piste, Maéva, une habituée, se montre un poil critique. « Elle ne tasse pas bien, pas super à l’aise sur le ski. Mais faute de mieux, on reviendra », sourit-elle. Son ami français, qui vivait lundi sa toute première expérience sur des lattes, est plus enthousiaste. « C’est quand même sympa d’avoir mis tout ça en place, de permettre aux gens de faire du ski, tout simplement. Cette journée m’a donné envie de continuer. »
Maéva : « Mieux que rien, mais pas le top. »
Ces derniers jours, la station des Bugnenets-Savagnières a aussi et peut-être surtout attiré des enfants, des familles. Pouvoir skier ici, tout près de la maison, est une chance dont on veut profiter à l’instar de Matthieu et de ses enfants, Louis et Diana. « On passe un super moment en famille. Ce n'est pas beaucoup mieux dans les Alpes en ce moment. On est bien dans notre région des Trois-Lacs », se réjouit le papa.
Matthieu : « C’est du gros sel oui, mais ça va très bien. »
Serge Rohrer, membre du conseil d’administration des Bugnenets-Savagnières, ne cache pas sa satisfaction. « On peut être satisfait du défi qu’on s’est lancé. Il y a bien sûr une grosse différence avec la neige naturelle. Ici, on obtient quelque chose qui ressemble à du gros sel du printemps, mais qui peut être tassé, compacté, de quoi obtenir une piste plutôt dure mais pas glacée pour autant », décrit-il. Et d’assurer que les retours sont plutôt bons. Quant à celles et ceux qui doutent, Serge Rohrer les invitent à venir découvrir cette neige inédite, à constater par eux-mêmes… en attendant l’arrivée de la vraie neige, possiblement entre le 2 et le 3 janvier.
Serge Rohrer : « Profitons de cette neige et faisons-nous plaisir ! »
/oza