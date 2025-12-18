Nicolas Gigandet ne briguera pas un nouveau mandat à la présidence de la LNM

Le président du Conseil d’administration de la Société de navigation des lacs de Neuchâtel ...
Le président du Conseil d’administration de la Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat, Nicolas Gigandet, ne sollicitera pas de nouveau mandat. Il quittera ses fonctions au 31 décembre 2025. 

Le président du Conseil d’administration de la LNM, Nicolas Gigandet, a décidé de ne pas se représenter. Son mandat arrivera à son terme le 31 décembre 2025. Cette décision a été prise de concert avec le Conseil d’administration et les principaux actionnaires de la compagnie, les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg.

Nommé à la présidence en 2024, Nicolas Gigandet a notamment œuvré au renforcement de la gouvernance et à la clarification de la situation financière et technique de l’entreprise, selon un communiqué de la LNM diffusé jeudi.

La Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat s’apprête par ailleurs à entrer dans une phase de décisions importantes concernant son avenir. D’entente avec l’ensemble des parties prenantes, Nicolas Gigandet juge opportun qu’une autre personne prenne la tête du Conseil d’administration pour accompagner ces choix stratégiques. /comm-yca


