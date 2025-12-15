Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

À partir du 1er janvier 2026, les Jeunes-Rives n’auront plus de parking. La Ville de Neuchâtel rappelle cette échéance dans un communiqué diffusé lundi. Dès cette date, la barrière sera verrouillée et il ne sera plus possible pour les véhicules d’entrer ou de sortir de cette zone. Les autorités communales suggèrent aux automobilistes d’utiliser les trois parkings P+R de la ville, au Nid-du-Crô, à Serrières et à Pierre-à-Bot.

Si le parking proche du bord du lac est définitivement supprimé, c’est dans le cadre du vaste projet de réaménagement du Parc des Jeunes-Rives. Le premier volet, qui se concentre sur les rives, entre actuellement dans sa phase finale. Le second, qui vise à changer la partie nord du site en un espace de verdure et de loisirs, va entrer dans le concret au premier trimestre 2025, raison pour laquelle le parking va être fermé. Dans la conception initiale du projet, il aurait dû l’être une année plus tôt, le 1er janvier 2025.

La Ville rappelle que dès 2026, il est prévu d’allouer pour les résidents un maximum de 150 places de stationnement sur abonnement dans le parking de la Maladière. /jhi