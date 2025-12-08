La députation neuchâteloise prend du galon à Berne

La députation neuchâteloise prend du galon à Berne

Un peu plus de visibilité… et de travail pour quatre des six élus neuchâtelois à Berne. Durant cette session d’hiver, ils accèdent à la vice-présidence d’une commission jusqu’à la fin de la législature en 2027.

Aux Etats, le vert Fabien Fivaz assure la vice-présidence de la commission de la science, de l'éducation et de la culture. Le socialiste Baptiste Hurni endosse la même fonction au sein de la commission des transports et des télécommunications. Une commission vice-présidée au National par le libéral-radical Damien Cottier. Toujours à la Chambre du peuple, la socialiste Martine Docourt accède à la vice-présidence de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie.

En automne 2027, pour autant qu’ils soient réélus et conservent la même commission, ils pourraient être appelés à la présider. /aju


 

