En route pour Berne : Didier Calame

Une deuxième session pour Didier Calame à Berne. Les Parlementaires fédéraux reprennent le chemin de Berne dès lundi. La session de printemps se tient jusqu’au 15 mars. Le conseiller national UDC neuchâtelois fait partie des nouveaux élus sous la Coupole fédérale. Il était l’invité de l’émission « En route pour Berne », vendredi dans La Matinale RTN. Didier Calame est revenu sur ses premiers pas au Palais fédéral, en décembre, lors de la session d’hiver. Beaucoup de choses l’ont impressionné. « Tout ce monde que je voyais avant dans les médias, comme les conseillers fédéraux, maintenant je les côtoie. » En ce qui concerne les dossiers, « tout se passe en commission. Donc quand tu n’as pas étudié les dossiers en commission, quand tu arrives là au début, je me suis retrouvé un peu largué. » Mais ce qui a impressionné le plus Didier Calame, c’est l’absence des élus dans la salle du Conseil national. « Ils reviennent chaque fois pour les votes (…) et après, ils repartent. Je me suis dit que c’était un peu frustrant pour ceux qui prennent la parole. »