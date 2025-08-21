Raymond Clottu nouveau président de l’UDC neuchâteloise

Réunie mercredi au Crêt-du-Locle, l’assemblée générale de l’UDC neuchâteloise a élue à l’unanimité Raymond Clottu à la présidence. Le parti l’a annoncé mercredi soir dans un communiqué.

Ancien conseiller national, figure du parti, Raymond Clottu a fait son retour au Grand Conseil neuchâtelois en mars. Auparavant, il a connu un parcours atypique au sein de sa formation politique. En 2016, il avait quitté le comité directeur de l’UDC neuchâteloise parce qu’il jugeait que le retour d’Yvan Perrin au gouvernail du parti était prématuré. L’année suivante, il était exclu du parti et avait terminé son mandat au Conseil national en tant qu’indépendant. Il succède à Niels Rosselet-Christ à la présidence du parti cantonal.

Dans ses nouvelles tâches, Raymond Clottu sera appuyé par deux vice-présidents, le député Daniel Berger et le député et conseiller général Jean-Pierre Brechbühler. /comm-jhi