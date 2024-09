Une session parlementaire très fournie à Berne

Les élus parlementaires sont de retour aux affaires ! Imposition individuelle, messages quadriennaux, projet d’aide à la presse : voici trois dossiers qui vont occuper les élus à Berne lors des trois prochaines semaines. La session d’automne du Conseil national et du Conseil des États démarre lundi et se tient jusqu’au 27 septembre. Pour Damien Cottier, élu libéral-radical de la Chambre basse, l’imposition individuelle est un sujet important et surtout très concernant pour la population. « Actuellement il y a ce qu’on appelle la pénalisation du mariage », a-t-il expliqué ce jeudi dans La Matinale. « On additionne les revenus du couple et ça les fait monter dans l’échelle fiscale, donc proportionnellement, on paie plus d’impôts », précise l’élu PLR. Pour corriger cela, deux méthodes s’affrontent : ceux qui veulent une « méthode de splitting » et ceux qui disent, comme les libéraux radicaux, « qu’il faut changer le système. »

Pendant cette session, les messages quadriennaux, qui fixent les plafonds de dépenses pour différents secteurs pour les quatre prochaines années, seront présentés et discutés. Notamment le message sur le financement de l’armée. « On a, ces dernières années, sous-investi notamment l’armement », développe Damien Cottier. Il y a donc deux « chemins » pour donner à l’armée la possibilité de se réarmer pour défendre correctement le pays. « Le Conseil fédéral dit qu’il faut passer à 1% du PIB d’ici 2035, pour des raisons financières, et le Parlement dit qu’il faut aller plus vite avec un objectif de 2030. » Les fronts sont très dispersés, relève le conseiller national PLR.

Autre message quadriennal : celui sur la culture. Et dans ce dossier sera compris « l’aspect de financement de soutien fédéral à la Capitale culturelle à La Chaux-de-Fonds en 2027 », explique Damien Cottier qui précise qu’il n’y aura pas de vote sur cet aspect-là.