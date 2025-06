Le Conseil des Etats empoigne le financement de la 13e rente

Comment financer la 13e rente AVS en Suisse ? Le Conseil des Etats se saisi du dossier

La première 13e rente AVS sera versée en décembre 2026. Mais comment sera-t-elle financée ? Le Conseil des Etats se saisit du dossier ce jeudi. Le projet présenté par le Conseil fédéral ne mise que sur un relèvement fixe de la TVA de 0,7 point de pourcentage. La commission de la sécurité sociale des Etats a, elle, structuré son concept afin de répondre au besoin de financement de la 13e rente et à une éventuelle suppression ou augmentation du plafond des rentes pour les couples mariés, comme le veut l'initiative du Centre. Mais, comme l’a expliqué jeudi dans La Matinale Serge Jubin, notre correspondant au Palais fédéral, le financement de cette 13e rente pose la question plus large du financement de l’AVS, car il va certainement y avoir des augmentations à l’avenir. « Une majorité de la Commission de la santé du Conseil des Etats veut d’emblée, sans attendre d’autres décisions, proposer un financement non pas de 4,5 milliards (ndlr : cout de cette 13e rente), mais de 14 milliards supplémentaires, jusqu’à 66 milliards au total, qui incluent la 13e rente, l’augmentation du nombre de retraités, et la suppression de la rente de couple, demandée par une initiative du Centre », encore pendante.