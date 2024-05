« En route pour Berne » : Fabien Fivaz

Les parlementaires reprennent le chemin de Berne. La session d’été s’ouvre lundi pour trois semaines. L’encouragement à la formation, à la recherche et à l’innovation figure parmi les dossiers qui seront traités. Le Conseil fédéral prévoit des investissements à hauteur de 29,2 milliards de francs entre 2025 et 2028. Un montant qui a été revu à la baisse de 500 millions de francs en raison de la situation financière de la Confédération, mais qui est en hausse de 1,3 milliard de francs par rapport à la période 2021-2024.

Cette enveloppe ne suffit pas, selon le conseiller national neuchâtelois Fabien Fivaz (Les Verts). L’écologiste a expliqué, vendredi dans La Matinale, que ce montant ne couvre pas les coûts liés à l’inflation et à l’augmentation du nombre d’étudiants, de l’ordre de 1,5% par année. Le canton de Neuchâtel est particulièrement touché. « Il a l’ensemble du spectre de la formation qui est soutenu par la Confédération, que ce soit la formation professionnelle, l’Université, les Hautes écoles (HES) et puis le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM). L’ensemble de ces acteurs sont financés par ce budget-là. Et ils auront un peu moins d’argent pour fonctionner durant les quatre prochaines années. »





Des « arbitrages » financiers pour s'adapter

Mais surtout, précise Fabien Fivaz, l’argent qu’ils vont recevoir de la Confédération ne compensera pas l’augmentation de leurs charges. « Et chacun devra, de son côté, faire des arbitrages. Peut-être qu’il faudra fermer des chaires, redimensionner la HES et revoir un certain nombre de projets au CSEM. Donc évidemment que ça a un impact important sur le canton de Neuchâtel. » Selon Fabien Fivaz, il s’agit d’un mauvais signal donné aux institutions concernées, mais aussi à l’international. « On dit souvent que la Suisse n’a pas de matières premières, que sa seule matière première est sa capacité à innover. On est souvent, dans les classements internationaux, les meilleurs en termes d’innovation. Évidemment que lorsque l’on coupe dans ces domaines, la compétitivité des entreprises s’en ressent. »