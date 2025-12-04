Réunir les cyclistes du Littoral sur une seule piste

La Région Neuchâtel Littoral a présenté ce matin son projet ambitieux d’une voie verte express ...
La Région Neuchâtel Littoral a présenté ce matin son projet ambitieux d’une voie verte express cyclable dénommée «  La Littorale  ». Une collaboration inter-communale qui vise à construire un corridor entre Vaumarcus et Le Landeron. Les 48 kilomètres de piste sont prévus à l’horizon 2040.

Une piste cyclable unique pour plus de la moitié des habitants du canton. Les avancées du projet de ligne verte sur le Littoral neuchâtelois ont été rendues publiques ce jeudi par la Région Neuchâtel Littoral. Le but : relier Vaumarcus au Landeron via une piste cyclable unique. Intitulé « La Littorale », le projet de mobilité s’adresse directement aux pendulaires qui préfèrent la mobilité douce pour rallier leur lieu de travail. Le côté express est prévu pour ceux qui disposent d’un vélo électrique homologué avec des plaques jaunes. Les adeptes de cyclotourisme et les piétons sont aussi visés.

Les réflexions ont été menées par dix communes regroupées depuis 2020. Dès la fin de cette l’année, un tiers du projet sera déjà réalisé et utilisable indépendamment. La moitié de la ligne devrait être prête pour 2031. Alors que le clou du spectacle est prévu pour 2035 avec la réalisation des tronçons les plus techniques, comme à Vauseyon ou sur le viaduc ferroviaire de Boudry. Le projet nécessite encore des recherches approfondies pour être finalement achevé en 2040. 

« La Littorale » coûtera 119 millions répartis sur les quinze ans du projet. Un financement à hauteur de 40% est attendu, sans garantie, de la part de la Confédération. Le reste des charges sera réparti entre le canton et les communes sur des demandes de crédits.

Malgré ces incertitudes financières, il est capital de présenter ce plan en amont selon Violaine Blétry-de Montmollin. La présidente de la Commission aménagement du territoire de la Région Neuchâtel Littoral confie qu’il faut « prévoir l’avenir et c’est important d’avoir une vision. »

Violaine Blétry-de Montmollin : « En aménagement du territoire, en mobilité le temps est long. »

Ce projet s’inscrit globalement dans la stratégie cantonale de développement durable. L’Etat a été concerté pour que le projet coïncide avec la révision du Plan directeur cantonal neuchâtelois de mobilité cyclable (PDCMC). C’est aussi l’une des réponses à la votation populaire sur la stratégie Mobilité 2030, largement acceptée en février 2016. Laurent Favre, conseiller d’Etat en charge du Département du développement territorial et de l’environnement explique vouloir « rendre la mobilité cyclable, étapes par étapes, toujours attractive et sécure dans le canton de Neuchâtel ».

Laurent Favre : « Nous avons une vision interrégionale. »

Grâce à la promesse d’une infrastructure de « grande qualité » entre les deux extrémités du canton, le projet vise à tripler la part modale de cyclistes. Ainsi entre 500 et 1'000 déplacements journaliers pourraient être observés sur certains segments du tronçon. /ewa


