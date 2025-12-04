Réunir les cyclistes du Littoral sur une seule piste

Une piste cyclable unique pour plus de la moitié des habitants du canton. Les avancées du projet de ligne verte sur le Littoral neuchâtelois ont été rendues publiques ce jeudi par la Région Neuchâtel Littoral. Le but : relier Vaumarcus au Landeron via une piste cyclable unique. Intitulé « La Littorale », le projet de mobilité s’adresse directement aux pendulaires qui préfèrent la mobilité douce pour rallier leur lieu de travail. Le côté express est prévu pour ceux qui disposent d’un vélo électrique homologué avec des plaques jaunes. Les adeptes de cyclotourisme et les piétons sont aussi visés.

Les réflexions ont été menées par dix communes regroupées depuis 2020. Dès la fin de cette l’année, un tiers du projet sera déjà réalisé et utilisable indépendamment. La moitié de la ligne devrait être prête pour 2031. Alors que le clou du spectacle est prévu pour 2035 avec la réalisation des tronçons les plus techniques, comme à Vauseyon ou sur le viaduc ferroviaire de Boudry. Le projet nécessite encore des recherches approfondies pour être finalement achevé en 2040.

« La Littorale » coûtera 119 millions répartis sur les quinze ans du projet. Un financement à hauteur de 40% est attendu, sans garantie, de la part de la Confédération. Le reste des charges sera réparti entre le canton et les communes sur des demandes de crédits.

Malgré ces incertitudes financières, il est capital de présenter ce plan en amont selon Violaine Blétry-de Montmollin. La présidente de la Commission aménagement du territoire de la Région Neuchâtel Littoral confie qu’il faut « prévoir l’avenir et c’est important d’avoir une vision. »