Val-de-Travers : un budget 2026 « raisonnable » portée par des mesures exceptionnelles

Val-de-Travers : un budget 2026 « raisonnable » portée par des mesures exceptionnelles

Le Conseil communal présente un budget 2026 déficitaire d’environ 700'000 francs. Cette perte limitée s’explique par un prélèvement à une réserve et des ventes de terrains.

Le pays de la bleue nage toujours dans le rouge. Le budget 2026 de la commune de Val-de-Travers affiche un déficit de 700'000 francs. Cette projection de pertes, qualifiées de limitées, repose sur un prélèvement à une réserve et des ventes foncières. Ce qui masque, aux yeux de l’exécutif, une situation fiscale tendue alors que les charges avoisinent 78 millions de francs.

Le document précise que la commune fait face à un recul marqué de ses recettes fiscales, en baisse d’environ 1,9 million entre 2025 et 2026 et de plus de 4,6 millions par rapport aux comptes 2024. Les charges continuent de progresser, en particulier les salaires (+3,2%), en lien avec la création ou la pérennisation de postes et l’octroi d’un échelon salarial.

Pour contenir le déficit, la commune prévoit de prélever 1,8 million dans sa réserve de politique budgétaire et table sur une plus-value foncière estimée à 1,3 million grâce à la vente de parcelles. Sans ces éléments exceptionnels, le déficit approcherait les 3,8 millions de francs.

Le Conseil communal se montre néanmoins rassurant : les réserves actuelles permettent d’absorber ce déficit, même si cette stratégie ne pourra pas durer. L’exécutif souligne aussi que la révision de la péréquation intercommunale devrait légèrement améliorer la situation en 2026.

Les investissements sont devisés à un peu plus de 3 millions de francs – à titre comparatif Val-de-Ruz compte investir 23 millions en 2026. Val-de-Travers souligne dans ce cadre que plusieurs projets devront être priorisés, notamment les travaux de voirie, la piscine des Combes ou encore l’évolution du site Dubied. Certains dossiers pourraient dépasser le plafond du frein à l’endettement et nécessiter une dérogation du Conseil général. La vigilance budgétaire reste – plus que jamais – de mise.

Le législatif s’exprimera sur ce plan financier lundi 15 décembre lors de sa prochaine séance. /aju


